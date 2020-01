FLIR1: War UFO-Sichtung von US-Piloten bloß Hoax einer deutschen Firma?

In den letzten Jahren heizt ein Video besonders das Interesse an UFOs an – darin begegnet US-Piloten während der Übungen ein mysteriöses Objekt, deren Herkunft bisher unklar bleibt. Die US-Marine bestätigte schon, dass das Video von ihren Piloten aufgenommen wurde, doch im Netz werden auch andere Theorien verbreitet.