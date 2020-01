Bundeswehr verzichtet auf milliardenschweres Drohnen-Projekt Triton zugunsten von Jets

Die Bundeswehr stoppt das milliardenschwere Projekt zum Kauf von Triton-Aufklärungsdrohnen des US-Konzerns Northrop Grumman. Alternativ will sie drei Bombardier des Typs „Global 6000“ erwerben und mit Militärsensoren ausstatten, heißt es in einer vertraulichen Unterrichtung der Obleute des Verteidigungsausschusses, die Reuters am Dienstag vorlag.