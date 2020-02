US-Helikopter zerstören S-400-System: „Wer soll das glauben?“

Ein Kampfhubschrauber fliegt zwischen Berghängen, geht in den Tiefflug über, erfasst ein Raketensystem, das dem russischen S-400 ähnlich sieht, und setzt darauf Lenkwaffen an – Einschlag. Dies ist zu sehen in einem Computervideo im offiziellen YouTube-Kanal des Helikopterkonzerns Bell Flight. Ein Experte kommentiert im Sputnik-Gespräch.