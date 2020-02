S-500-System kann Ziele in Hunderten Kilometer Höhe abschießen – Hersteller

Der leitende Konstrukteur des russischen Rüstungskonzerns „Almas-Antej“, Pawel Sosinow, hat in einem Interview über die Möglichkeiten des neuen S-500-Raketenabwehrsystems „Prometheus“ gesprochen. So soll der Komplex in der Lage sein, Objekte in Hunderten Kilometern Entfernung über der Erdoberfläche abzufangen.