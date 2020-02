Kampfjets F-35 kommen zu Tests nach Finnland – zwei Maschinen fehlen

Zwei Kampfjets F-35 sind vor drei Tagen auf der Luftwaffenbasis Tampere-Pirkkala nördlich von Helsinki gelandet. Die beiden Maschinen nehmen am HX-Programm der finnischen Luftwaffe teil: Ein Beschaffungsprogramm für mehrzweckfähige Kampfflugzeuge zum Ersatz der älteren finnischen F/A-18 C/D Hornet.

Eigentlich waren vier F-35 nach Finnland entsandt worden, schreibt das Fachportal „Janes“. Doch es gab Probleme mit den Tankflugzeugen, die zur Luftbetankung der F-35-Staffel beim transatlantischen Flug bestimmt worden waren. Deshalb konnten es laut dem Portal letztlich nur zwei F-35 bis nach Finnland schaffen.

Die finnischen Streitkräfte beabsichtigen,ihre F/A-18 C/D Hornet auszumustern und durch neue Kampfflugzeuge zu ersetzen. Das Auswahlverfahren läuft als HX-Programm. Die endgültige Entscheidung soll 2021 erfolgen.

Vorher müssen alle Mitbewerber harte Tests unter lebensechten Bedingungen in Finnland durchlaufen. Der Eurofighter Typhoon, die Dassault Rafale und die Saab Gripen E haben bereits letzten Monat mehrtägige Tests in Finnland absolviert. Im Anschluss an die Evaluation der F-35 will Boeing seine F/A-18E/F Super Hornet und EA-18G Growler zur Teilnahme am HX-Programm nach Finnland entsenden.

Die finnische Regierung stellt zehn Milliarden Euro für das HX-Programm bereit. Darin soll die Beschaffung der Flugzeuge, die nötige Infrastruktur, die Pilotenausbildung und der technische Support enthalten sein. Die vorläufige Einsatzfähigkeit der Kampfjets wird für 2027, die volle Einsatzfähigkeit für 2030 erwartet.