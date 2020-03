Enorme Reichweite für E-Autos: Neuer Akkuanhänger erhöht Ladekapazität

Elektofahrzeuge scheitern immer noch an geringen Reichweiten und relativ langen Ladezeiten. Damit können sie bislang auf Langstrecken mit Benzinern und Dieselfahrzeugen nicht konkurrieren, auch wenn die Entwicklungen immer besserer Akkutechnologien auf Hochtouren laufen.

Ein gänzlicher anderer Ansatz des französischen Unternehmens EP Tender setzt nicht auf eine stetige Verbesserung der Akkus, sondern auf die Mitnahme eines zusätzlichen Akkus – in Form eines Anhängers.

Das Konzept sieht vor, dass E-Auto-Fahrer die Anhänger an Ladestationen anhängen und bei leerer Batterie an der nächsten Station wieder ans Netz hängen können. Damit ensteht ein dynamisches System aus Akkus. Gebucht können diese über eine App werden. Die Suche nach einem Anhänger in der Nähe soll bei einem funktionierenden Netz aus Anhängern laut dem Hersteller nur neun Minuten Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kosten einer Akkuladung werden. So ein Akkuanhänger kann aber auch für 10.000 Euro erworben werden. Er verfügt über eine Kapazität von 60 Kilowattstunden (zum Vergleich: eine Ladung des Tesla Model S 85 Kilowattstunden). Der Anhänger ist derzeit auf die Modelle Renault Zoe und Renault Kangoo zugeschnitten, die über eine Kapazität von 52 Kilowattstunden verfügen. Durch den Anhänger verdoppelt sich deren Reichweite.

EP Tender sind nicht die ersten mit einer solchen Anhänger-Idee. Aus der Schweiz ist etwa seit 2011 der Zusatzakku „Dock & Go“ bekannt. Electro Motors and Vehicles hatte 2010 einen Anhänger mit Verbrennungsmotor konzipiert.

vr