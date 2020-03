Nasa-Raumschiff Dragon erfolgreich an der ISS angekoppelt - Video

In der Nacht zum Samstag war eine Falcon-9-Trägerrakete mit dem Raumschiff vom Cape Canaveral gestartet. Die Dragon traf am Montag an der Raumstation ein. Die Ankopplung an der ISS wurde in der Anfangsphase von Nasa-Astronautin Jessica Meir gesteuert, die zum Einfangen des Raumgeräts den Manipulator Canadarm2 einsetzte. Die Steuerung wurde dann von der Nasa übernommen.

Wie die US-Weltraumbehörde mitteilte, handelt es sich bereits um die 12. Dragon-Mission zur ISS, die im ersten Vertrag zwischen der Nasa und dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX vorgesehen ist. Das ist gleichzeitig der letzte Flug einer Dragon-Raumkapsel der ersten Generation. Geplant ist, dass die Dragon2 die nächste Frachtmission übernimmt.

Das Raumschiff hat Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs und Materialien für wissenschaftliche Experimente zur ISS gebracht. Die Dragon soll rund einen Monat an der ISS angedockt bleiben und dann wieder beladen auf die Erde zurückkehren.

ls/mt