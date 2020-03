Britischer Abfangjäger begleitet russische Bomber TU-142 bei Schottland

Die britischen Luftstreitkräfte haben russische Langstreckenbomber des Typs „Tu-114“ in der Nähe von Schottland gesichtet. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche sollen britische Jagdflugzeuge die russischen Flugzeuge begleitetet haben. Darüber berichtet „The Sun“.

Zuvor meldeten die britischen Luftstreitkräfte am Samstag sowie am Dienstag den Start von britischen Abfangjägern zur Begleitung der russischen Flugzeuge. Allerdings wurde klargestellt, dass die russischen Flugzeuge „nicht in den britischen Luftraum eingedrungen“ seien, sich jedoch der „britischen Interessenzone genähert“ hätten.

Dem Blatt zufolge starteten am Donnerstagmorgen zwei Jagdflugzeuge vom Luftstützpunkt Lossiemouth in Schottland, um die russischen Tu-114 abzufangen.

„Die russischen Bomber halten sich nicht an die Regeln des internationalen Luftfahrtrechts, stellen für Linienflugzeuge eine Gefahr dar und sind in unserem Luftraum unerwünscht“, erklärte laut The Sun Michael Wigston, der Chef der Royal Air Force.

Besondere Aufmerksamkeit der Royal Air Force gilt dem Entdecken von russischen Flugzeugen in der Nähe des britischen Hoheitsgebietes sowie über dem baltischen Raum. Alle Begleiteinsätze sollen bisher ohne Vorkommnisse erfolgt sein. Das russische Verteidigungsministerium hatte mehrmals betont, dass die russischen Flugzeuge ihre Einsätze gemäß dem internationalen Luftfahrtrecht durchführen würden.

Die Tupolew TU-142 ist eine Version des in der Sowjetunion entwickelten Langstreckenbombers Tu-95 und wird hauptsächlich zur Seeaufklärung und zur U-Boot-Bekämpfung eingesetzt.

mka/gs