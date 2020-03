Russische GLONASS-Gruppierung um neuen Navigationssatelliten erweitert

Eine Sojus-2.1b-Trägerrakete hat an Dienstag plangemäß einen GLONASS-M-Satelliten in die vorgegebene Umlaufbahn gebracht. Die Rakete hatte am Montagabend (um 19.28 Uhr MEZ) vom Raumbahnhof Plessezk abgehoben. Die Oberstufe Fregat trennte sich um 19:38 Uhr von der Rakete, und der Satellit erreichte zum berechneten Zeitpunkt die vorgegebene Bahn.