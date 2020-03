Hersteller aus Polen liefert H2-Busse nach Deutschland

25 Wasserstoffbusse haben der Regionalverkehr Köln (RVK) und die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) in einer Sammelbestellung bei Solaris in Auftrag gegeben. Es handelt sich um die zwölf Meter langen Modelle Solaris Urbino 12 hydrogen. 15 davon sind für Köln bestimmt, zehn für Wuppertal, berichten Fachmedien. Bis Ende des nächsten Jahres sind die Fahrzeuge auszuliefern.

Angeschafft werden die Busse über das EU-Projekt JIVE 2 (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe). Die Initiative hat zum Ziel, über 150 Zero-Emission-Busse in 14 europäischen Städten in den Betrieb einzuführen. Auch das Bundesverkehrsministerium und das Landesverkehrsministerium NRW fördern die Anschaffung.

Angetrieben werden die polnischen H2-Busse von einem Elektromotor an der Hinterachse. Dieser wird unmittelbar von einer Batterie mit 30 kWh Leistung versorgt; die Batterie wiederum wird von einer 70-kWh starken Brennstoffzelle gespeist. Die Wasserstofftanks mit 1560 Liter Fassungsvermögen (37,5 Kilogramm Gas) sind auf dem Fahrzeugdach montiert. Damit schafft der Solaris Urbino 12 hydrogen eine Reichweite von 350 Kilometern.