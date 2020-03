Uralvagonzavod macht T-90M-Panzer fit für Siegesparade in Moskau

Knapp acht Wochen vor der Militärparade auf dem Roten Platz hat der russische Panzerbauer Uralvagonzavod Kampfpanzer des Typs T-90M „Proryw“ und Panzerunterstützungsfahrzeuge des Typs BMPT für die Entsendung nach Moskau vorbereitet. Die T-90M „Proryw“ sollen am 9. Mai erstmals an der Parade teilnehmen.

Russland begeht den Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland von 1945 traditionell mit Militärparaden.

„Am Mittwoch haben wir Panzer ‚Proryw‘ und BMPT ‚Terminator‘ zum Transport nach Moskau vorbereitet“, sagte der zuständige Uralvagonzavod-Manager Sergej Albrecht nach Angaben des Senders RT.

Die wichtigste findet am 9. Mai auf demin Moskau statt. In diesem Jahr soll sie laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufgrund des 75-jährigen Jubiläums ein besonderes Ausmaß haben.

Darüber hinaus werde Uralvagonzavod einen Panzer des Typs T-14 Armata zur Parade schicken.

Vor der eigentlichen Parade wird es nach Angaben des Verteidigungsministeriums zum Zweck der Übung drei Probeparaden geben: am 29. April, am 4. Mai und am 7. Mai.

leo/ip