Berlin panzert um die Wette: Arbeit am Anti-Armata geht in die nächste Runde

Russlands Kampfpanzer T-14 Armata fährt laut Fachexperten in einer höheren Liga als die gegenwärtig vergleichbaren Gefechtsfahrzeuge in Europa. Deutschland und Frankreich haben sich vorgenommen, diesen Rückstand aufzuholen, und arbeiten gemeinsam am MGCS: Main Ground Combat System. Die Entwickler gehen jetzt den nächsten Schritt.