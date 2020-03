Zackige Düse für mächtigen Schub: Neues Triebwerk für Kampfjet Su-57 – Fotos und Video

Arbeiten am Triebwerk für den russischen Kampfjet Su-57 sind in vollem Gange: die zweite Etappe läuft. Ein Fachportal zeigt Aufnahmen vom „Erzeugnis 30“ in guter Qualität. Zusätzlich veröffentlicht das russische Verteidigungsministerium ein Flugvideo von einer Staffel Su-57.