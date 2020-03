Atemmasken aus dem 3D-Drucker: DLR, Siemens, Mercedes Benz liefern medizinisches Zubehör

Der Engpass bei Atemmasken und anderem medizinischem Zubehör sorgt für Kreativität in der Industrie und bei Forschungseinrichtungen. So hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erste Erzeugnisse mit dem 3D-Druck-Verfahren produziert und will bis zu 500 Atemmasken pro Tag herstellen. Andere namhafte Unternehmen sind mit von der Partie.