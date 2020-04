Nach gekürztem Szenario: ISS-Rückkehrcrew wird aus Landekapsel zurückgeholt und ärztlich betreut

Der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka und die US-amerikanischen Astronauten Jessica Meir und Andrew Morgan haben am Freitag mit Hilfe eines Rettungsteams die Landekapsel des Raumschiffes Sojus MS-15 verlassen, mit der sie nach dem Einsatz an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückgekehrt sind.

Dies wurde auf der Webseite der Weltraumbehörde Roskosmos mitgeteilt.

Die Crew hatte um 00:43 MESZ von den in der Raumstation verbliebenen russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner sowie dem US-amerikanischen Astronauten Chris Cassidy Abschied genommen und die Umsteigeluken des Raumschiffes geschlossen. Um 03:53 Uhr war die Sojus von der ISS abgekoppelt worden. Die Triebwerksanlage wurde um 06:22 Uhr MESZ zum Bremsmanöver eingeschaltet, worauf das Raumschiff abzusteigen begann und sich daraufhin in einzelne Module bzw. Teile trennte. Der Hauptfallschirm öffnete sich, die Landung erfolgte um 07:16 Uhr MESZ.

Angesichts der Corona-Pandemie wird die Evakuierung der ISS-Crew nach einem gekürzten Szenario durchgeführt: Die Crew-Mitglieder werden demnach nicht in einem speziellen Zelt, sondern bereits in Hubschraubern ärztlich untersucht, die sie zum nächstgelegenen Flugplatz in Baikonur bringen sollen. Skripotschka wird am selben Tag zum Flugplatz Tschkalowski bei Moskau geflogen. Seine US-Kollegen werden zuerst über Land nach Kysylorda (Kasachstan) gebracht und von dort aus in die USA geflogen.

Skripotschka und Meir waren am 25. September 2019 zusammen mit dem ersten Astronauten der VAE, Hassa al-Mansuri, auf der ISS eingetroffen. Letzterer hatte etwas mehr als eine Woche an Bord der Raumstation verbracht und war mit dem Raumschiff Sojus MS-13 zur Erde zurückgekehrt, in dem Andrew Morgan am 20. Juli 2019 angekommen war.

Die zurückgekehrte ISS-Crew hat Knochengewebe mitgebracht, das mit einem Spezialdrucker aus der Produktion des Unternehmens 3D-Bioprinting Solutions an Bord der ISS gedruckt worden war. Das Material soll Wissenschaftlern übergeben und später Laborratten eingepflanzt werden.

ls/sb