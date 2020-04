E-Auto – damals schon ein Hype: Die Story von Edison und Ford

Die Verbrenner, wie wir sie kennen und von denen sich manche um nichts in der Welt trennen wollen, waren mal echte Exoten. 1900 zum Beispiel fuhr nur jede sechste Kiste in New York, Chicago oder Boston mit einem Benzinmotor. Autos mit Dampf- oder Elektroantrieb waren die Regel.

Der wahre King of the Road zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Dampfwagen, schreibt das Portal „Popular Mechanics“: Stark, sparsam und alles Brennbare verwertend wiesen die dampfgetriebenen Kutschen wegen des kernigen Drehmoments ziemlich gute Fahreigenschaften auf. Aber sie zum Laufen zu bringen und während der Fahrt zu zähmen erforderte die Kraft eines Lokheizers: Bevor es losgehen konnte, war der Dampfkessel mit mehreren Eimern Wasser zu füllen und auf Betriebstemperatur zu bringen. Beim Fahren galt es dann, den Dampfdruck permanent zu überwachen und die Schmierstoffversorgung der Druckkolben manuell zu steuern.

E-Autos waren gegenüber den rollenden Dampfern und Benzinern damals schon in puncto Preis und Tempo im Nachteil. Aber deren gutbetuchten Käufern aus dem urbanen Milieu war das nicht so wichtig. Was sie schätzten, war das geräuschlose Fahren, die kinderleichte Bedienung und die minimal erforderlichen Reparaturen bei einer Reichweite von immerhin 40 bis 60 Kilometern. Nur etwas langsam waren die damaligen Stromer, aber da überhöhtes Tempo auf kopfsteingepflasterten Straßen eh nicht empfehlenswert war, fiel dieser Nachteil nicht weiter ins Gewicht.

Gut, wenn es darauf ankam, wurde ein Stromer auch mal zum Sprinter: Beim ersten kommerziellen Autorennen der Vereinigten Staaten 1896 in Cranston ließ der E-Wagen von Riker seinen benzinbefeuerten Rivalen keine Chance. 1901 stellte dasselbe Auto mit einem neuen Motor einen Geschwindigkeitsrekord auf, indem es eine Meile in 63 Sekunden durchlief.

Zuverlässig waren die E-Mobile sowieso: Was sollte daran auch kaputtgehen? Manche Modelle wie die von Baker Electrics, Detroit Electrics oder Rausch & Langs kamen Jahre ohne Motorreparaturen aus, schreibt „Popular Mechanics“ (PM). Was die kommunalen Dienste zu schätzen wussten. Der Akkuhersteller Electric Storage Battery verfügte in New York über einen elektrifizierten Taxi-Pool von mehreren Dutzend Fahrzeugen. Die Detroit Taxicab hatte 100 E-Taxen im Betrieb. Rettungsdienste und die Post in den USA nutzten stromgetriebene Krankenwagen, Feuerwehrautos und Lieferfahrzeuge.

Alles in allem wurden in den Vereinigten Staaten 1899 zwölf E-Auto-Hersteller gezählt, die zusammen an die 1400 Fahrzeuge pro Jahr verkauften. Selbst Hybridmodelle waren verfügbar: Woods Electric aus Chicago baute Fahrzeuge, die bis 25 Stundenkilometer elektrisch, ab 26 Stundenkilometer mit Benzin fuhren.

Edison elektrifiziert die Stadt

Der Neugier wegen bastelte 1895 Thomas Alva Edison – das Urgestein der Elektrifizierung – ein E-Auto mit Frontantrieb. In den Jahren darauf füllte sich seine Garage mit den Stromern anderer Hersteller. So kam es, dass der Erfinder und Unternehmer seine Ingenieure 1898 damit beauftragte, ein Ladegerät für E-Fahrzeuge zur allgemeinen und öffentlichen Verwendung zu entwickeln – von der Idee her wie ein Feuerwehrhydrant, nur mit Stromanschluss. Es entstand eine Ladesäule von der Größe einer Telefonzelle mit drei verschiedenen Stromsteckern.

Die Nutzer des Electrant genannten Geräts berichteten größtenteils Positives darüber, aber es blieb nur ein Versuchsstück. Für den wirtschaftlichen Erfolg hätte der Electrant mehrere hundert Ladekunden pro Tag benötigt, aber Edison verweigerte sich stur der neuen Wechselstromtechnologie seiner wirtschaftlichen Rivalen, weshalb die Aufstellung der Edisonschen Gleichstromgeräte in Gegenden mit starker Konkurrenz sinnlos war. Außerdem war die Ladesäule doch noch nicht ganz ausgereift, was nicht selten zu Beschädigungen der aufzuladenden Batterien führte.

Den Kampf um die Ladeinfrastruktur hatte Edison also verloren, aber ans Aufgeben dachte er nicht. Dass das E-Auto neben seinen vielen Vorteilen den großen Nachteil einer zu geringen Reichweite hatte, war ihm durchaus bewusst. Edison setzte sich deshalb das Ziel, die Stromer mit einem ladefreien Aktionsradius von mindestens 100 Meilen zu versehen. Ab 1900 vertiefte sich der Erfinder in die Entwicklung einer Alkalilaugenbatterie.

Nach vier Jahren intensiver Arbeit bietet die Edison Electric Illuminating Company ihren Kunden eine Eisen-Nickel-Batterie an, die die doppelte Kapazität eines Bleisäurespeichers verspricht. Doch schon 1905 muss Edison die Batterie wegen Kundenbeschwerden vom Markt nehmen: Bei Minusgraden versagt die Stromquelle grundsätzlich, entlädt sich schnell bei Nicht-Nutzung und neigt zu Defekten aufgrund vorschnell oxidierender Anschlüsse.

Doch Edison gab seine Alkalilaugenbatterie nicht auf: 1909 lieferte er eine verbesserte Ausführung des 100-Meilen-Speichers, der nach Angaben der Edison Electric Illuminating Company nicht nur der alten Fehler entbehrte, sondern auch noch eine im Vergleich zu Bleisäurebatterien drei- bis zehnfache Lebensdauer aufwies.

CC0 / Alf van Beem / Wikimedia Commons E-Auto von Detroit Electric im Auto- und Technik Museum Sinsheim

Eine Roadshow sollte auch den letzten Zweifler überzeugen. Bei einer 1600 Kilometer langen Rallye fuhren E-Autos der Marken Bailey und Detroit Electric mit Edisons Batterie die versprochenen 100 Meilen (160 Kilometer) tatsächlich ohne Zwischenstopp, wobei das Vollladen nur halb so lange brauchte wie vorher.

Trotzdem: Die Revolution im Autobau blieb aus. Edisons Batterie war alles, nur nicht günstig. Dreieinhalb Mal teurer als ein Bleisäurespeicher – für den Betrag konnte man damals eine Tin Lizzie kaufen und sich vom Restgeld auch noch für ein halbes Jahr mit Kraftstoff eindecken.

Ford goes electric

Aber da kam der legendäre Automogul Henry Ford ins Spiel. Ford verstand was von Autos, Edison wusste über Strom bescheid – kein Wunder also, dass die beiden Genies sich eines Tages im Jahr 1912 kurzschlossen, um den Automarkt in den USA kräftig aufzumischen. Ein Auto mit einem „Ford“ auf und einem „Edison“ unter der Motorhaube musste her. Die Eckdaten waren ein Kaufpreis von 500 bis 750 Dollar und eine Reichweite von 80 bis 160 Kilometer.

Zwei Jahre lang plagten sich die Ford-Ingenieure am Chassis und Antrieb des Ford-Edison ab. Als Plattform diente der unsterbliche Rahmen des Model T in leicht veränderter Form: unter den Sitzen wurde ein Zusatzrahmen für die Batterien angeschweißt. Die Aufhängung und die Lenkung blieben unverändert; ein Getriebe war unnötig, der „Rückgang“ wurde durch Umpolung „eingelegt“. Das Drehmoment des Gleichstrommotors wurde mittels Stahlkette an die Hinterachse übertragen.

© AP Photo / Henry Ford und Thomas A. Edison (R), Oktober 1929

1913 existierte bereits ein Versuchsmodell, das sich wegen Überlastung des Rahmens allerdings als zu schwerfällig erwies. Man werkelte an einer überarbeiteten Version, als die Gerüchte von der Existenz des Geheimprojekts an die Presse gelangten. Ford sah sich gezwungen, der einflussreichen „New York Times“ ein Interview zu geben. Darin erklärte der Autofabrikant, er arbeite gemeinsam mit Edison in der Tat an einem E-Modell seiner Tin Lizzie – an einem E-Auto mit neuester Batterie.

Drei Monate später musste sich auch Edison der Presse stellen: „Nur Geduld, meine Herren“, sagte der Erfinder unter dem Ansturm der Reporter.

„Bald sehen Sie es selbst. Ford arbeitet schon an der Einrichtung eines neuen Werks. Ich bin absolut davon überzeugt, dass in großen Städten wie New York die E-Autos in Zukunft über allen anderen Verkehrsmitteln dominieren werden.“

Elon Musk hätte es sicherlich nicht besser gesagt, wäre er an Edisons Stelle gewesen.