Russland: E-Motor für Zukunftsflugzeug läuft

Elektro-Fliegen im Liniendienst soll in Russland ab 2030 möglich sein. Ein Forscherteam entwickelt im Auftrag des russischen Industrie- und Handelsministeriums die Technik dafür. Ein Motorprototyp soll dieses Jahr mit einer Batterie und nächstes Jahr mit einer Wasserstoffzelle fliegen.

Flugzeuge mit E-Antrieb sollen in Russland ab 2030 reguläre Strecken bedienen. Mehrere technische Hochschulen arbeiten daran: „Elektrolet SU 2020“ heißt das Projekt, das das russische Industrie- und Handelsministerium in Auftrag gegeben hat.

Gedacht ist der Elektroflieger vor allem für regionale Airlines, als Kurzstreckenflugzeug für neun bis zwölf Fluggäste. Ein Prototyp mit einem Hybridantrieb wird gegenwärtig am Boden getestet, in wenigen Jahren beginnt die Flugerprobung. „Auf dieser Basis können künftig auch Mittelstreckenflugzeuge entstehen“, heißt es in einer Mitteilung der Ufa State Aviation Technical University (USATU).

„Unter Höchstlast arbeiten Flugzeugmotoren hauptsächlich beim Start. Hier ist Spitzenleistung erforderlich, dementsprechend wird viel Treibstoff verbraucht. Ein Hybridantrieb ist eine gute Möglichkeit, die Belastungen, die während des Flugs auftreten, gleichmäßig zu verteilen und den Treibstoffverbrauch wie die Schadstoffemissionen deutlich zu senken“, erklärt geschäftsführender Rektor der USATU, Sergei Nowikow.

Neben geringem Treibstoffverbrauch, Schadstoffausstoß und Geräuschpegel hat der Hybridantrieb laut dem Wissenschaftler noch einen Vorteil: „Der Flugbetrieb wird günstiger.“

Zu Testzwecken sei der Hybridantrieb im März dieses Jahres in ein fliegendes Testlabor eingebaut worden, sagt Wissenschaftler Nowikow. Entstanden ist eine Jak-40 (ein kleiner Linienjet) mit einem Propeller im Bug.

Auch das in Moskau angesiedelte Zentrale Institut für Luftfahrtantriebe (CIAM) wirkt am Projekt „Elektrolet SU 2020“ mit. Die Forschungseinrichtung arbeitet an einem rein elektrischen Motor für Fluggeräte. „Letztes Jahr haben wir ein Triebwerk mit 60 kW Leistung entwickelt, bestimmt für Kleinflugzeuge“, erklärt Generaldirektor der CIAM, Michail Gordin. „Die Basis für die Flugerprobung dieses Prototyps ist die (einmotorige) ‚Sigma-4‘.“

Nachdem die Motorsteuerung überarbeitet worden ist, sollen die Flugtests bald beginnen. „Dieses Jahr soll das Flugzeug mit einer Batterie fliegen und im Jahr darauf mit einer Wasserstoffzelle.“ Der Motor sei der Prototyp eines rein elektrischen Triebwerks für die Verkehrsfliegerei.