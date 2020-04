Russlands Blechle: Der Ur-Lada läuft vom Band vor 50 Jahren

Russlands erfolgreichstes und – den vielen Autofahrern nach – bestes Auto ging am 19. April 1970 in Serie. Es war ein VAZ-2101 – Nachbau des Fiat 124: „Auto des Jahres 1967“. Ehrlich gesagt, macht der Kleine noch heute eine gute Figur.

Mai 1966: Sowjetischer Minister für die Fahrzeugindustrie unterzeichnet in Turin einen Kooperationsvertrag mit dem Fiat-Management. Knappe drei Monate später fällt die Entscheidung, den italienischen Fiat 124 – „Auto des Jahres 1967“ in Europa – zum russischen Kleinwagen weiterzuentwickeln.

An Russlands Klima muss der Fiat angepasst werden und an Russlands Straßen: Die Bodenfreiheit wird um drei Zentimeter erhöht, der Innenraum erhält eine kräftige Heizung. Insgesamt werden 800 Teile und Parameter russlandfreundlich modifiziert: Der VAZ-2101 entsteht.

© Sputnik / Anar Mowsumow Fiat 124

Im Volksmund heißt das Auto bald der „Einser“, später dann die „Kopeke“ nach der kleinsten russischen Münzeinheit. Eine russische Fachzeitschrift ruft unter ihren Lesern einen Wettbewerb um den besten Namen für den „Einser“ aus. „Schiguli“ macht das Rennen – so heißt ein Gebirge am Ufer der Wolga; das Autowerk ist in der Wolga-Region beheimatet.

Der Name, der im Russischen malerisch anmutet, wird im Ausland – und somit für den Export des VAZ-2101 – zum Problem. Im Arabischen heißt „Schiguli“: „Dieb“, im Spanischen: „Gigolo“, im Deutschen ist „Schiguli“: einfach unaussprechbar. Deshalb erhält die Exportvariante des VAZ-2101 den Namen Lada 1200. Heute ist Lada die Marke aller Autos des AvtoVAZ-Konzerns.

Lada rennt

Auch im Rennsport war der „Schiguli“ erfolgreich. Im Herbst 1971 fährt der VAZ-2101 bei einer 14.000 Kilometer langen Rallye durch 14 europäische Länder mit: Die VAZ-Mannschaft holt Silber; zwei Jahre später auf derselben Route gewinnen die VAZ-Fahrer Silber und Gold.

Weniger wettkämpferisch ging es 2004 auf dem Nürburgring zu: Ein VAZ-2101 trat bei einem Retro-Rennen gegen Rennsport-Legenden wie Jaguar E-Type, BMW 2002, Alfa Romeo Sprint GT und Ford Mustang an. Der kleine Tourenwagen aus Russland ging als 30 und somit letzter ins Ziel – aber immerhin als Klassenerster.

Bei den einfachen Fahrern war der VAZ-2101 beliebt, weil er einfach nicht tot zu kriegen war. Über 20 Jahre kam der Kleinwagen ohne große Reparaturen aus: Erst nach zehn Touren von Moskau nach Wladiwostok und zurück war eine Generalüberholung nötig – das ergaben Werktests.

Noch heute sind in Russland und dem postsowjetischen Raum vereinzelt VAZ-2101 im Straßenbild zu sehen. Im Jahr 2000 ist der Kleinwagen in einer Leserumfrage zum besten Auto gekürt worden, das jemals in Russland gebaut wurde. Insgesamt entstanden zwischen 1970-1988 rund 2,7 Millionen Exemplare des VAZ-2101 – Sonderversionen ausgenommen.