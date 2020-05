USA: Neuer suborbitaler Testflug – erstmals in New Mexico gestartet

Das US-Unternehmen Virgin Galactic hat nach eigenen Angaben am Freitag einen weiteren Testflug des suborbitalen Raumschiffes SpaceShipTwo – diesmal vom Raumhafen America im US-Bundesstaat New Mexico – durchgeführt. In naher Zukunft soll sich das SpaceShipTwo von dem Raumhafen aus auf kommerzielle geokosmische Flüge begeben.