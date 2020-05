Deutschland will Flugtaxis: Verkehr der Zukunft oder Kampf gegen China?

Am Mittwoch wurde von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer der „Aktionsplan unbemannte Luftfahrtsysteme“ vorgestellt, in dem es um die weitere Entwicklung von Drohnenverkehr in deutschem Luftraum geht. Die Ziele sind hoch gesteckt: Deutschland soll „Leitmarkt im Bereich der unbemannten Luftfahrt“ und das automatisierte und vernetzte Fliegen vorangetrieben werden, das für ersteres Voraussetzung ist. Mit von der Partie im „Drohnen-Plan“ der Bundesregierung sind auch Flugtaxis, die „reguläre Verkehrsträger werden“ sollen.

Diese sollen sich laut Scheuer bereits in drei Jahren im deutschen Luftraum bewegen können. Die ersten Flugtaxis haben bereits seit längerem Tests absolviert und Pläne für Tests im Realbetrieb in Ingolstadt gibt es schon. Jetzt soll auch eine einheitliche Flugtaxi-Zertifizierung bei der EU-Agentur für Flugsicherheit (EASA) vorangetrieben werden. In Europa arbeiten an solchen Fluggeräten zum Beispiel der Flugzeugriese Airbus sowie die beiden kleinen Unternehmen Lilium und Volocopter.

China hat bei Flugtaxis großen Vorsprung

Die Hintergründe dieses Vorpreschens benannte am Mittwoch der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), recht klar: Es handle sich um eine „wichtige industriepolitische Sache“, bei der noch die Möglichkeit bestehe, sich im Kampf gegen China durchzusetzen.

Der Konkurrent aus Fernost hat den Deutschen allerdings auf dem Gebiet etwas voraus, so mit dem jungen Unternehmen Ehang. Das Unternehmen hatte nicht nur bereits 2018 schon erste Testflüge mit Passagieren unternommen und dringt auch schon in den europäischen Luftraum vor. Im März 2020 erst hat es in Norwegen eine Betriebserlaubnis für Personen-Testflüge erhalten. Auch mit der spanischen Stadt Sevilla wurde eine Vereinbarung unterschrieben, derzufolge man dort Waren- und Personentransport mit seinen Drohnen testen kann. Diesen Kampf gegen China zu verlieren, ist für Deutschland schon allein aus einem einfachen Grund ein Problem: Denn hier sollen seit 2012 bereits 170 Millionen US-Dollar in die Entwicklung investiert worden sein.

Wie nützlich sind Flugtaxis eigentlich?

Doch abseits finanzieller Verluste und Vormachtskämpfe: Inwieweit handelt es sich bei Flugtaxis um eine „Alternative zum Regionalexpress“, wie Thomas Jarzombek es ausdrückt? Die Strecken können durch einen Flug verkürzt, Staus bei großflächigem Einsatz reduziert werden und wenn die Flugtaxis mit 100 Prozent erneuerbaren Strom betrieben werden, was man gerne voraussetzt, dann sorgen sie auch für kein Kohlenstoffdioxid.

Auf der Kehrseite steht dagegen nicht nur ein zusätzlicher Verbrauch von Ressourcen und potentieller Schrott für die Zukunft, sondern auch der größere Energieaufwand beim Flugbetrieb, Sicherheitsbedenken beim Überfliegen besiedelter Räume und ein Strommix, der das Versprechen des sauberen Fliegens nicht einlösen kann.

Nicht zuletzt stellt sich aber auch die Frage, für wen diese kompakten Flieger sind. Auch wenn die Unternehmen hier versprechen, dass die Entwicklung für die breite Masse erschwinglich gemacht werden soll, ahnen einige, dass hier eher der Typ Manager vom Flughafen zum Meeting befördert werden wird – unter Umgehung von Staus und mit schöner Aussicht aus der Vogelperspektive. Es handelt sich aus dieser Sicht eher um einen Luxus, der aktuelle Verkehrsprobleme wie Staus in den Großstädten kaum lösen können wird.

„Die Linke“: Besser öffentlichen Verkehr ausbauen

Diesen Einwand brachte denn auch prompt der Verkehrspolitiker der Linkspartei, Jörg Cezanne, am Mittwoch vor:

„Mit seinen Flugtaxis löst der Verkehrsminister kein einziges der drängenden Verkehrsprobleme. Anstatt mit Steuergeldern ein Verkehrsmittel für Großverdiener zu fördern, sollte das Verkehrsministerium das Augenmerk auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs legen. Damit wäre nicht nur der Mehrheit der Bevölkerung gedient, sondern auch dem Klima", merkte Cezanne an.

Umfrage Sollen Flugtaxis als Verkehrsmittel dazukommen? Ja, auf lange Sicht profitieren alle davon 14.9% (10)

Ja, aber nur für wirklich sinnvolle Routen 7.5% (5)

Nein, zuerst muss man andere Probleme angehen 44.8% (30)

Nein, sie sind ineffizient und gefährlich 31.3% (21)

Mir egal. 1.5% (1) abgestimmt: 67 Alle Umfragen Ja, auf lange Sicht profitieren alle davon

Ja, aber nur für wirklich sinnvolle Routen

Nein, zuerst muss man andere Probleme angehen

Nein, sie sind ineffizient und gefährlich

Mir egal. Alle Umfragen

In Zukunft gelten mehr Regeln

Neben der unbemannten Passagierbeförderung spielen auch andere Anwendungen eine große Rolle. So können Drohnen etwa ein schnelles Lagebild bei der Suche nach Ertrinkenden im Wasser verschaffen, sie können in der Agrarkultur Felder abfliegen und detaillierte Karten erstellen, ebenso eignen sie sich zur regelmäßigen Inspektion von Industrieanlagen etwa bei hohen Schornsteinen und in speziellen Fällen sind sie auch als Transportmaschinen sinnvoll.

Auf der Regulierungsseite will die Bundesregierung eine Online-Registrierung analog zur E-Auto-Zulassung einrichten. Der sogenannte Drohnen-Führerschein soll zudem nicht mehr ab einer Startmasse von zwei Kilo, sondern bereits ab 250 Gramm notwendig werden. Dieser Schritt ist in der Tat längst fällig, da in Deutschland laut Regierungsangaben bereits eine halbe Millionen Drohnen im Einsatz ist, von denen die meisten privat und nur 19.000 kommerziell genutzt werden.