Lada 2108: russischer Schrägheckrenner aus dem Hause Porsche

Behördenämter bremsen die Zeit häufig aus. Deshalb vergingen einige Jahre zwischen dem Beschluss des sowjetischen Fahrzeugbauministeriums, eine schicke Kompaktlimousine entwickeln zu lassen, und dem tatsächlichen Beginn der Entwicklungsarbeiten. Mitte der Achtzigerjahre schließlich landete ein Ingenieurstrupp aus der UdSSR mit halbgaren Autoprototypen auf einer Teststrecke von Porsche. Es konnte losgehen.

Die deutschen Technikkünstler hatten einiges zu perfektionieren an den Versuchsmodellen von Lada: An der Lenkung wurde gefeilt, an der Aufhängung und an den Motoren. Der 1,3-und der stärkere 1,5-Liter-Benziner waren von sowjetischen Ingenieuren entwickelt worden, mussten aber in der deutschen Rennwagenschmiede auf Serienreife getrimmt werden. Drei lange Jahre wurden die Prototypen anschließend unter den wachsamen Augen deutscher Fahrzeugbauer quer durch die Sowjetunion gejagt – bis man den Lada für die Kunden freigeben konnte.

© Sputnik / Samokwasow Zivilversion von WAZ-2108 (Archivbild)

Die Lada-Technik trug also die Handschrift von Porsche. Aber das Design war durch und durch sowjetisch: Ein Designerteam von AvtoVAZ hatte eine prägnante Karosserie mit Ecken und Kanten entworfen, wie es sich für die damalige Zeit gehörte. Es fehlte auch nicht an feinen Details – jedenfalls beim Vorserienprototyp: Eine Heckklappe aus Glas, Karosserieteile aus Alu. In Serie ging, wie es so oft ist, eine einfachere Variante. Eine nette Feinheit: Die Türgriffe des Lada 2108 stammten unmittelbar vom Porsche 924. Der Chefdesigner des Rennwagens, Anatole „Tony“ Lapin, hatte darauf persönlich bestanden, schreibt „PM“.

Der Erfolg war dem neuen sowjetischen Massenauto sicher: Eine einfache, aber solide Schräghecklimousine mit kleinem, aber zugsstarkem Motor – der Lada 2108 war von Anfang an beliebt, nicht nur in der UdSSR, auch im Ausland. Und im Rennsport.

Der Lada 2108 Rally (Werksbezeichnung 29081) war ein kleines Beast mit 160 PS, Keramikkupplung und Hinterradantrieb. Unter der Werksbezeichnung 29084 folgte ein allradgetriebenes Modell. Aber es ging noch härter: Ein französischer Autodealer motzte einen Lada 2108 mit Teilen vom Porsche 959 auf – einschließlich des Motors mit 3,6 Litern Hubraum und 300 PS.