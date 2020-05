Rückkehr des „Kaspischen Monsters“: Russland entwickelt neues Bodeneffektfahrzeug

Russland baut ein neues „Seemonster“ – das Bodeneffektfahrzeug „Tschaika“ (A-050), das 2020 fertiggestellt werden soll. Es geht dabei um eine Weiterentwicklung des experimentellen „Kaspischen Monsters“ (KM), also des Raketenträger-Bodeneffektfahrzeugs der Lun-Klasse (Projekt 903, Nato-Codename Utka). Das US-Portal „We Are the Mighty“ berichtet.