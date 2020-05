Aus Sicherheitsgründen: Volvo begrenzt die Höchstgeschwindigkeit seiner Fahrzeuge auf 180 km/h

Der schwedische Autohersteller Volvo will nach Angaben der britischen Fachzeitschrift „Autocar“ ab 2021 die Höchstgeschwindigkeit seiner Fahrzeuge auf 180 Kilometer pro Stunde begrenzen. Damit setzt der Autokonzern ein klares Zeichen gegen zu schnelles Fahren.

Im Mai teilte der schwedische Autobauer mit, dass er das Vorhaben zum Modelljahr 2021 umsetzen wolle. Diese Maßnahme ist ein Teil der „Vision 2020“, einer Strategie, nach der ab dem Jahr 2020 kein Mensch mehr in einem neuen Volvo-Fahrzeug ums Leben kommt oder schwere Verletzungen erleidet.

Die Volvo Car Corporation führte mehrere Untersuchungen durch, die ergaben, dass schnelles Fahren einen besonders negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit habe. Es wurde dabei festgestellt, dass moderne Sicherheitstechniken in Autos ab gewissen Geschwindigkeiten auch nicht ausreichen, um Todesfälle bei Verkehrsunfällen zu vermeiden.

Was die bestehenden Tempolimits betrifft, so kam Volvo zum Schluss, dass diese von den Autofahrern immer wieder überschritten werden, was unter anderem zu schweren Schäden führe.

„Die Menschen nehmen die Gefahren von zu schnellem Fahren einfach nicht wahr. Wir verstehen zwar alle, welche Gefahren von Schlangen, Spinnen oder großer Höhe ausgehen können, bei der Einschätzung von Geschwindigkeiten haben wir aber Probleme“, sagte der Volvo-Sicherheitsexperte Jan Ivarsson.

Darum würden alle neuen Volvo-Pkws ab 2021 in ihrer Höchstgeschwindigkeit auf 180 Stundenkilometer begrenzt sein. Dem schwedischen Unternehmen zufolge werden die Autobesitzer in der Lage sein, mit dem sogenannten „Car Key“ die Höchstgeschwindigkeit selbstständig noch weiter herunterzusetzen.

