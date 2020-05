Wegen schlechten Wetters: Start von Crew Dragon zur ISS verschoben

Über dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida waren dunkle Wolken zu sehen und es regnete immer wieder leicht, zudem gab es Sorge wegen Blitzen. Im Vorfeld hatte die Nasa eine 60-prozentige Chance auf geeignete Wetterbedingungen gesehen.

Ein nächster Startversuch könnte am Samstag stattfinden. Dann sollen die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley erneut versuchen, mit einer Falcon 9-Rakete in einer Crew Dragon-Raumkapsel zur ISS zu starten. Die Sicherheit der Astronauten sei die oberste Priorität der Nasa, kommentierte Nasa-Chef Jim Bridenstine per Kurznachrichtendienst Twitter nach der Verschiebung.

Weltweit war der Start mit Spannung erwartet worden. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence waren nach Florida gereist, um den Start live vor Ort zu verfolgen.

Flüge von US-Astronauten zur ISS

Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der US-Raumfähre „Atlantis“ zur ISS geflogen. Danach mottete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus Kostengründen ein und war für Flüge zur ISS seither auf Russland angewiesen. Das war mit rund 80 Millionen Euro pro Flug in einer russischen Sojus-Kapsel nicht nur teuer, sondern kratzte auch mächtig am Ego.

Neue US-Raumfähren

In den USA wurden neue bemannte Raumschiffe entwickelt, um Astronauten zur ISS schicken zu können: Crew Dragon vom Raumfahrtunternehmen SpaceX und Starliner vom Konzern Boeing. Doch ob sie flugtauglich sind, ist noch nicht bekannt. Im März hatte Crew Dragon den ersten unbemannten Flug zur ISS vollzogen. Im Dezember 2019 fand der erste Flug dieser Art vom Starliner statt, aber aus technischen Gründen wurde die Ankopplung an die ISS abgebrochen.

Eigentlich waren eigene Flüge aus den USA zur ISS von der Nasa schon für 2017 angekündigt gewesen – im Zuge technischer Probleme, Finanzierungsschwierigkeiten und Umstrukturierungen nach der Wahl von US-Präsident Trump wurde das Projekt aber immer weiter aufgeschoben.

pd/sb/dpa