Frachtraum auf – Sprengladung raus: USA haben neues Bomber-Konzept

Die Öffentlichkeit hat dieses System bisher noch nie gesehen: Eine hochpräzise Waffe ohne Antrieb zur Bekämpfung von mobilen und stationären Zielen – so beschreibt die US Air Force die Gerätschaft. Ausgelegt ist das System als Verlustgerät, es kann also nur einmal eingesetzt werden. Gestartet wird es, wie die Testfotos zeigen, aus dem Laderaum einer Frachtmaschine. Daher die Bezeichnung des Waffensystems als „Cargo Launch Expendable Air Vehicle with Extended Range“ – kurz: CLEAVER.

​Wie genau das System nach dem Abwurf weiterverfährt und ins Ziel findet, gibt das Pentagon laut „The Drive“ nicht an. Denkbar ist, dass die Palette mit den Sprengkörpern mit Fallschirmen gekippt wird: Die Munition löst sich von der Plattform und gleitet ins Ziel. Die Flugvehikel ähneln äußerlich der Abstandswaffe AGM-154 Joint Stand-Off Weapon. Charakteristisch ist das X-förmige Leitwerk. Außerdem besitzt die AGM-154 Klappflügel, mit deren Hilfe die Waffe auch längere Entfernungen zurücklegen kann.

Die amerikanischen Streitkräfte würden diese zusätzlichen Kapazitäten benötigen – „unabhängig von den vorhandenen Fähigkeiten der Bomberflotte“, erklärt Brigadegeneral Clinton Hinote von der US Air Force laut dem Portal. „Deshalb sind wir von der Möglichkeit überzeugt, Transportflugzeuge zur Erweiterung von Angriffskapazitäten zu nutzen.“

Der Sinn dieser Neuentwicklung besteht darin, militärische Frachtflugzeuge bei Bedarf schnell zu Bombenflugzeugen umfunktionieren zu können. Soweit bekannt, ist das CLEAVER-Verfahren im Januar dieses Jahres mit einer C-130 Hercules und einer C-17 Globemaster getestet worden.

Die US Air Force hatte schon früher auf ähnliche Weise eine Bombe im Einsatz abgeworfen: Im April 2017 setzte eine C-130 Hercules über der afghanischen Provinz Nangarhar eine GPU-43 MOAB ab. Dies ist die größte konventionelle Bombe der amerikanischen Streitkräfte. Die Sprengladung habe ein Tunnelsystem der afghanischen Kämpfer zerstört, erklärte das Pentagon.