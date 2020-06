Mai 1940: Sowjetischer 2-in-1-Jäger startet zum Erstflug

Aus einem Doppel- wird ein Tiefdecker, mitten im Flug – so etwas hatte vor dem 29. Mai 1940 allerhöchstens in den Fantasien wagemutiger Flugzeugbauer existiert. An dem Tag brachten die Sowjets erstmals ein Jagdflugzeug mit den Vorzügen beider Bauweisen in die Luft.