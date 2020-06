Yandex und Hyundai präsentieren neue Generation unbemannter Fahrzeuge

Nach Informationen von Yandex erhielt die neue Generation von eigenständigen Fahrzeugen erheblich verbesserte Sensoren: mehr Kameras, darunter auch neue Kameras mit unterschiedlicher Brennweite. Radargeräte würden sich auf dem Autoverdeck befinden und es dem System ermöglichen, mehr Autos vorne und hinten zu erfassen.

Lidare (Laser-Raumscanner) an den Frontkotflügeln können Fußgänger und Fahrzeuge bei eingeschränkter seitlicher Sicht besser sichten. Dies sei nützlich beispielsweise bei der Ausfahrt aus einem Innenhof, wo zahlreiche Autos geparkt seien.

„Dank der neuen Konfiguration von Sensoren werden verschiedene Objekte um das Auto gleichzeitig von einer noch größeren Anzahl von Sensoren bestimmt. Dadurch kann das System unter verschiedenen Bedingungen die detailliertesten und zuverlässigsten Informationen über andere Verkehrsteilnehmer erhalten“, erklärte das Unternehmen.

Yandex rechne damit, 100 unbemannte Fahrzeuge auf öffentliche Straßen in Russland und den USA bis Ende des Jahres zu bringen. Der Hauptteil davon würde in Moskau testiert und die weiteren Autos - im unbemannten Taxidienst in Innopolis (eine Stadt in der russischen Republik Tatarstan, die 2012 mit starker IT-Orientierung gegründet wurde - Anm.d.Red.). Die ersten unbemannten Hyundai Sonatas sollen bereits auf den Moskauer Straßen aufgetaucht sein.

sm/gs