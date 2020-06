Roskosmos lässt Fangnetz für Weltraummüll patentieren

Mit dem Fangnetz von Roskosmos könnten große Objekte eingefangen und dann entweder zum kontrollierten Absturz oder in eine weitere Umlaufbahn gebracht werden, heißt es in der Beschreibung zur Erfindung in einem Informationsblatt der russischen Patentbehörde Rospatent.

„Die Erfindung gehört zur Weltraumtechnik und kann verwendet werden, um vergleichsweise großen Weltraummüll wie ausgediente Raumapparate, Booster und Raketenstufen aus dem erdnahen Weltraum zu beseitigen.“

Die Vorrichtung wird dort als ein kegelförmiges grobmaschiges Netz an einem teleskopischen Rahmen beschrieben, das durch Kabel mit einem Satelliten verbunden und mit eigenen Manövertriebwerken ausgestattet ist. Das Netz wird von allen Seiten um das einzufangende Objekt gelegt und zusammengezogen.

So könne der Müll entweder zum Verglühen in die Erdatmosphäre oder in einen weiten Orbit zur „Endlagerung“ befördert werden. An einem Satelliten angebracht soll das Fangnetz automatisch gegen Weltraummüll kämpfen können.

Eine westliche Konkurrenz hatte eine ähnliche Fangvorrichtung bereits 2018 erfolgreich im All erprobt. Im September 2018 hatte der britische Satellit RemoveDEBRIS bei einem erfolgreichen Versuch Weltraumschrott aus einer niedrigen Erdumlaufbahn mit einem Netz eingefangen. Der Satellit aus Produktion des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus war drei Monate davor von Bord der Internationalen Raumstation ISS gestartet worden.

Bei einem weiteren Experiment im Februar 2019 fing RemoveDEBRIS mit einer Harpune einen eigens dafür ins All gebrachten Flugkörper ein, der Weltraumschrott imitierte.

leo/ae