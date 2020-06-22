Panzerwagen BTR-82A rettet russische Soldaten in Syrien

Wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag mitteilte, wurde der Panzerwagen bei der starken Explosion nur leicht beschädigt, keines der Besatzungsmitglieder sei verletzt worden.
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Бронетранспортер БТР-82А (разработка и производство ООО «ВПК») вновь спасает жизни российских военнослужащих. В ходе выполнения миротворческой миссии во время патрулирования на обочине трассы, по которой двигался БТР-82А российской военной полиции, было приведено в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью ориентировочно не менее 50 кг в тротиловом эквиваленте. Российский бронетранспортер получил незначительные повреждения, никто из экипажа БТР-82А не пострадал. По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, военные и техника вернулись в пункт дислокации. #Milindcom #ВПК
om/sb
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