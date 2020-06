Kernig wie Clint Eastwood: Die fünf besten Filmautos aller Zeiten

Platz 5:

Wenn ein Film nach einem Auto benannt wird, dann muss es eine Legende sein. Der 1972er Ford Gran Torino Sport in „Gran Torino“ von 2008 steht für ein Amerika, das alle liebten. Und Clint Eastwood – für die Menschen jenes Landes! Das kernige Coupé ist mit über 100.000 gebauten Exemplaren keine Seltenheit, aber wegen der Hauptrolle im Film: einmalig.



Platz 4:

Dieser Rennwagen war weder der stärkste noch der schönste. Aber für den Einsatz in „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ war er perfekt, weil schwimm- und tauchfähig: Lotus Esprit S1. Das Originalmodell aus dem Film gehört jetzt übrigens Elon Musk. Der Business-Superstar hat es für 600.000 Pfund erworben.



Platz 3:

Für eine High-School-Komödie vielleicht zu hoch dotiert: der Ferrari 250 GT California in „Ferris macht blau“ lässt Herzen höherschlagen bei der Spritztour von Ferris und Cameron. Der zeitlos schöne Italiener mit einem 3-Liter-V12-Motor war einer von nur 55 jemals gebauten Rennwagen dieser Serie.



Platz 2:

Darf der DeLorean DMC-12 in so einer Wertung fehlen? Natürlich nicht! Der Star aus „Zurück in die Zukunft“ ist so seltsam wie sein Erfinder. Übrigens auch im richtigen Leben: Was den echten DeLorean kennzeichnete, waren mäßige Leistungswerte und eine schlechte Lenkung. Aber Fans von „Zurück in die Zukunft“ sind heute noch verrückt nach dem Auto, auch wenn es ein Nachbau ist.



Platz 1:

And the Winner is… Aston Martin DB5 aus „Goldfinger“. Über Superfähigkeiten eines Geheimagenten wie James Bond verfügte der Rennklassiker zwar nicht, aber er machte in jeder Szene eine gute Figur. Schon deshalb gebührt ihm der 1. Platz in dieser Liste.