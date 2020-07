Russland: Universaltriebwerk für Kampfflugzeuge in Entwicklung

„Wir stellen seit langem Triebwerke AL-31FP mit Schubvektorsteuerung her, dieser Triebwerktyp wird auch heute noch modernisiert. Was Al-41F-1S betrifft, so wird dieses Triebwerk selbstverständlich weiterentwickelt. Das Konstruktionsbüro ‚Lulka’ erhält jährlich 60 bis 80 Patente für seine Neuentwicklungen. Mehr noch, wir prüfen heute die Möglichkeit, ein Universaltriebwerk unter Nutzung von Bauteilen vorheriger Triebwerke zu schaffen, um bessere technische Daten zu bekommen“, so Semiwelitschenko.

„Es gibt einen diesbezüglichen Auftrag des Verteidigungsministeriums, und wir arbeiten daran“, so der Geschäftsführende Direktor.

Ersatz für französisches Triebwerk

Seinen Worten zufolge geht es um ein Universaltriebwerk, das für die Kampfflugzeugegeeignet wäre, ohne dass das Flugwerk angepasst werden müsste.

Er teilte ferner mit, dass die Motorenbauvereinigung in Ufa noch in diesem Jahr den ‚heißen Teil’ eines Versuchsmusters zum Triebwerk WK-650W bauen soll. Dieses werde das französische Triebwerk im leichten Hubschrauber Ka-226T ablösen.

Wie der Chefkonstrukteur des Motorenbaukorporation ODK, Juri Schmotin, im September 2019 gegenüber RIA Novosti gesagt hatte, soll das russische Triebwerk WK-650W für den Hubschrauber Ka-226 in nächster Zeit gebaut werden.

Der leichte Mehrzweckhubschrauber Ka-226T mit einer Startmasse von bis zu 3,6 Tonnen kann eine Tonne Nutzlast tragen. Die Maschinen dieses Typs sind heute mit französischen Triebwerken Arrius 2G1 versehen.

