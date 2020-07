Russland: Neues Patrouillenschiff wird im Schwarzen Meer erprobt

„Die Besatzung des neuen Patrouillenschiffes ‚Pawel Derschawin’ ist zum ersten Mal in See gestochen und hat mit einer betrieblichen Fahrprüfung begonnen“, hieß es.

Das neue Schiff wird dem Schiffsverband der Küstenwache des Marinestützpunktes von Noworossijsk der Schwarzmeerflotte angehören.

⚡️Экипаж новейшего патрульного корабля ПК «Павел Державин» впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.



"Павел Державин" был построен для соединения кораблей охраны Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. pic.twitter.com/KSQ0AKqYpb — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) July 23, 2020

Projekt 22160

Die Crew wird während der Fahrt die Hauptenergieanlage des Schiffes einrichten und in unterschiedlichen Betriebsmodi testen sowie Reservehilfsmaschinen und verschiedene Ausrüstungen wie auch Mittel zur Bordnachrichtenverbindung prüfen.

Zuvor wurde im russischen Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass das dritte Patrouillenschiff des Projektes 22160, „Pawel Derschawin“, aus der Produktion des Schiffsbauwerkes „Gorki“ in Selenodolsk vorfristig in die Seekriegsflotte Russlands aufgenommen werde. Die Inbetriebnahme des Schiffes soll laut festgelegtem Termin bis Ende 2020 stattfinden.

Zwei weitere Küstenschiffe des Projektes 22160 – „Wassili Bykow“ und „Dmitri Rogatschow“ –, die im Selenodolsker Schiffsbauwerk gebaut wurden, sind bereits bei der Schwarzmeerflotte im Einsatz.

Das Projekt 22160, in dem erstmals in Russland ein Modulkonzept der Schiffsbewaffnung umgesetzt wird, stammt vom Nördlichen Projektierungs- und Konstruktionsbüro. Die genannten Schiffe dienen zum Schutz und zur Bewachung der maritimen Wirtschaftszone, können bei Such- und Rettungsoperationen eingesetzt werden, Schiffsgruppen geleiten und gegen Piraten kämpfen.

ls/sb