Montage des weltweit größten experimentellen Fusionsreaktors beginnt in Frankreich

Die Maschinenmontage des weltweit größten experimentellen Fusionsreaktors beginnt am Dienstag, dem 28. Juli, im ITER-Werk in Saint-Paul-lez-Durance (Südfrankreich) mit einer virtuellen Zeremonie, bei der der französische Präsident Emmanuel Macron und Vertreter der anderen an dem ITER-Forschungsprojekt beteiligten Seiten zu Wort kommen werden.