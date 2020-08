US-Raumfahrer kehren mit Space-X-Raumkapsel zur Erde zurück

Die beiden US-Raumfahrer Bob Behnken und Doug Hurley kehren am Sonntag, den 2.August, mit der Kapsel der Space-X Crew Dragon zur Erde zurück. Zuvor hat in der Nacht in 400 Kilometern Höhe das Abdocken der ersten bemannten Space-X-Mission von der Internationalen Raumstation ISS stattgefunden.