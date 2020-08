Nach Starship-Test: Musk bewertet Möglichkeit von Flug zum Mars

Der Start fand um 18.57 Uhr Ortszeit am Dienstag (um 01.57 MESZ am Mittwoch) im Dorf Boca Chica in Texas statt. Der Prototyp des Raumschiffs SN5 in Originalgröße, ohne Besatzung, stieg 150 Meter in die Luft, flog ein wenig seitwärts und landete nach einem kurzen Testflug.

„(Der mögliche Flug zum) Mars sieht real aus“, schrieb Musk nach dem Test auf Twitter.

Mars is looking real — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2020

​Die Tests von früheren Prototypen waren misslungen – mit Ausnahme des ersten Vorgängers (Starhopper). Im November 2019 war der Prototyp Starship Mk1 bei einem Lecktest explodiert. Im Februar 2020 zerbarst ein weiterer Prototyp, Starship SN1, während einer Testausblasung mit flüssigem Stickstoff.

Im April explodierte der Prototyp SN3 bei einer Druckladung mit flüssigem Stickstoff. Ende Mai zerbarst Starship SN4 nach einem Treibstoffleck. Musk führte die Misserfolge auf den menschlichen Faktor zurück.

Starship und Super Heavy

Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt ein Transportsystem, das aus einer wiederverwendbaren Trägerrakete Superheavy und einem Raumschiff bestehen soll. Das System soll den Transport von Satelliten, Besatzungen und Fracht sowohl auf eine Erdumlaufbahn als auch zum Mond und auf den roten Planeten gewährleisten. Als Start- und Landeplätze wurden die Weltraumbahnhöfe Kennedy Space Center am Cape Canaveral (US-Bundesstaat Florida) und Boca Chica (US-Bundesstaat Texas) gewählt.

asch/sna/sb