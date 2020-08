Kalaschnikow baut neues Maschinengewehr für russische Armee

Der Waffenhersteller Kalaschnikow feilt im Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums an einem leichten Maschinengewehr. Bei der neuen Waffe handelt es sich um eine Weiterentwicklung des RPK-16, wie Konzernchef Dmitri Tarassow in einem Gespräch mit Sputnik verriet. Der Prototyp soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden.