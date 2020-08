AvtoVAZ startet Produktion neuer Version von Lada Granta

Dach, Dachreling und Felgen sind in schwarzem „Panther“ lackiert. Auch gebe es neue Sitze, die mit schmutz- und wasserabweisendem Stoff bezogen seien, sowie Parksensoren, eine beheizte Windschutzscheibe, eine Gummimatte im Gepäckraum und zwei Gepäcknetze, von denen eins die Ladung horizontal befestigen soll, und das zweite in Form einer Tasche an der Rückseite des Rücksitzes angebracht sei.

AvtoVAZ steigerte im Juli 2020 seinen Pkw-Absatz in Russland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,54 Prozent auf 31.709 Fahrzeuge. Den ersten Platz darunter belegen Modelle der Familie Lada Granta (11 450 Autos).

sm/sna/gs