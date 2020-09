China erprobt wiederverwendbares Raumschiff im erdnahen Raum

Mit einer Rakete vom Typ Changzheng-2F (Langer Marsch) hat China ein wiederverwendbares Raumschiff zu Erprobungen ins All geschossen. Die Rakete startete am Freitag vom Weltraumbahnhof Jiuquan nahe der Wüste Gobi in der Autonomen Region Innere Mongolei, wie das Parteiorgan "Volkszeitung" berichtete.