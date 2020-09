Panzer-Upgrade leicht: Polen muss am Leopard 2 wohl sparen

Um es vorweg zu sagen: Die polnische Leopard-Modernisierung bleibt weit zurück hinter dem kürzlich vorgestellten türkischen Leopard-Upgrade, bei dem alle Erfahrungen der Syrien-Einsätze berücksichtigt wurden.

Beim Leopard 2PL ist die Turmpanzerung frontal und seitlich verstärkt worden. Der Kommandeur und Richtschütze haben neue Zielvisiere mit Wärmesichtfunktion erhalten. Die Hydraulik für die Rohrstabilisierung und die Turmbeweglichkeit ist durch elektrischen Antrieb ersetzt worden, um die Brandgefahr im Falle von Treffern zu minimieren. Schließlich ist am Leopard 2PL der Brand- und Explosionsschutz insgesamt verbessert worden. Auch ein Hilfsantrieb ist nunmehr an Bord. Das Gesamtgewicht des Panzers ist durch die Verbesserungen auf 60 Tonnen gestiegen.

Ein neues Geschütz hat der Leopard 2PL jedoch nicht erhalten. Die bisherige Kanone ist lediglich an den Einsatz neuer Munition angepasst worden. Staunen muss man darüber, dass nichts unternommen wurde, um den Wannenschutz zu verstärken: Sogar die simple und in derfehlt.

Wie zuvor berichtet wurde, sind zwei Exemplare des Leopard 2PL nach erfolgreichen Tests an die polnischen Streitkräfte ausgeliefert worden. Auf der MSPO 2020 wurde außerdem der südkoreanische Kampfpanzer K2 als Modell ausgestellt – in seiner polnischen Ausführung K2PL. Diese Version soll an einer Ausschreibung für die Herstellung von Kampfpanzern neuer Generation in Polen teilnehmen.