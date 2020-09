Roskosmos schreibt Bau neuer Rakete aus – Erstmals Privatfirma zugelassen

KosmoKurs befasst sich laut eigener Internetseite mit der Entwicklung eines wiederverwendbaren Raumfahrzeuges für suborbitalen Tourismus. Bei der Roskosmos-Ausschreibung tritt das in Moskau ansässige Unternehmen gegen die traditionsreichen Raumfahrtunternehmen Progress (Sojus-Rakete) und Chrunitschew (Proton, Angara) an.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass Roskosmos ein privates Unternehmen in einer Ausschreibung zum Bau einer Rakete zulässt. Bisher hatte nur Dauria als erste private Firma zwei Kleinsatelliten für Roskosmos gebaut, die ins All gebracht wurden, jedoch nie funktionierten.

Rakete mit wiederverwendbarer Stufe

Die Amur-Rakete soll zur mittelschweren Klasse gehören und eine bis zu zehn Mal wiederverwendbare erste Stufe mit dem RD-0169-Triebwerk haben, das Sauerstoff und verflüssigtes Methan als Treibstoff verwendet. Bei Starts vom Wostotschny-Raumbahnhof soll die Rakete Nutzlasten zwischen 9,5 Tonnen (bei Wiederverwendung) und zwölf Tonnen in erdnahe Umlaufbahnen bringen können. Allein den Vorentwurf der neuen Rakete will sich Roskosmos 407 Millionen Rubel (4,5 Millionen Euro) kosten lassen.

KosmoKurs kündigte unterdessen an, einen eigenen Raketenstartplatz nahe Nischni Nowgorod bauen zu wollen. Das Unternehmen tüftelt bereits an einer wiederverwendbaren Rakete und einem Raumfahrzeug, mit dem ab 2025 bis zu sieben Touristen für circa fünf Minuten in 200 Kilometer Höhe gebracht werden sollen. Ein Ticket soll mindestens 200.000 US-Dollar kosten. Das Unternehmen rechnet damit, künftig bis zu 700 Touristen im Jahr auf die Weltraumreise schicken zu können.

leo/ae