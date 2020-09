VW präsentiert das erste Elektro-SUV ID.4 – Video

Der Autokonzern Volkswagen hat am Mittwoch das erste rein elektrisch angetriebene SUV unter dem Namen ID.4 gezeigt.

„Es ist das erste rein elektrisch angetriebene SUV von Volkswagen, das lokal emissionsfrei fährt und bilanziell CO2-neutral produziert wird“, berichtete der Konzern.

Die Batterie des Autos speichert bis zu 77 kWh Energie (netto) und erlaubt bis zu 520 Kilometer Reichweite. Die E-Maschine leistet 204 PS – genug für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden und eine Spitze von 160 km/h. Der Gepäckraum fasst je nach Stellung der Rücksitzlehnen 543 bis 1.575 Liter.

Volkswagen bringt zusammen mit den ID-Modellen unter dem Begriff We Charge ein Gesamtpaket für das komfortable Laden von E-Autos auf den Markt. Damit kann man laut VW zuhause, unterwegs und auf Langstrecken laden. An einer DC-Schnellladestation kann der ID.4 in rund 30 Minuten Gleichstrom für die nächsten 320 Kilometer nachladen.

Medienangaben zufolge startet der Preis für das Auto bei 49.000 Euro.

ao/sb/sna