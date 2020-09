Weltgrößter Atom-Eisbrecher bricht zum Nordpolarkreis auf – Video

Er soll Teil einer Flotte werden, die vom Nordwesten bis zum Nordosten Russlands das Eis des Nordpolarmeers durchbricht und so den Gütertransport das ganze Jahr über sichert. Nach erfolgreichen Tests ist der Atom-Eisbrecher „Arktika“ nun zu seinem Zielhafen Murmansk im hohen Norden aufgebrochen.

Der weltgrößte Atom-Eisbrecher, der sich gegenwärtig in Betrieb befindet, hat am Dienstag den St. Petersburger Hafen in Richtung Norden verlassen. Sein Ziel ist sein künftiger Heimathafen Murmansk, zu dem er entlang der norwegischen Küste fährt.

The Arktika nuclear icebreaker left St. Petersburg for Murmansk today. pic.twitter.com/jCEUjnpqvC — Massimo Frantarelli (@MrPrismakov) September 22, 2020

​Das „Arktika“ genannte Schiff ist 173 Meter lang, beherbergt eine Mannschaft von 53 Menschen und kann mit seinen zwei RITM-200-Reaktoren Eis von bis zu drei Metern Dicke durchbrechen. „Arktika“ soll Teil einer mindestens 13 Eisbrecher starken Flotte werden, die die Passierbarkeit des Nordpolarmeers oberhalb Russlands das ganze Jahr über garantieren soll.

Die Route erstreckt sich dabei von der Stadt Murmansk im hohen Norden bis zur Beringstraße, die zwischen dem östlichsten Teil Russlands und dem US-Bundesstaat Alaska verläuft. Eine solche Route soll Transportschiffen eine Menge Zeit bei der Beförderung von Gütern ersparen.

Bevor der Atom-Eisbrecher seinen Weg in den Norden einschlug, hatte er bereits eine Probefahrt im Finnischen Meerbusen absolviert und das gleich bei stürmischen Bedingungen mit hohen Wellen und starkem Wind. Aber das sind Kinderspiele im Vergleich mit dem, was das Schiff im hohen Norden Russlands erwartet.

Neben der Sicherung von Transportwegen spielen auch Ressourcenvorkommen im Norden Russlands eine Rolle, die auf diesem Weg erschlossen werden könnten. Seinen Namen hat das Schiff nach dem gleichnamigen sowjetischen Eisbrecher erhalten, der als erstes sowjetisches Schiff dieses Typs den Nordpol erreicht hatte.

Die Ankunft des Schiffs in Murmansk wird in einigen Wochen erwartet. Unterwegs sollen weitere Tests des Atomriesen erfolgen.

vr