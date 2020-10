Hyperschallwaffe „Zirkon“: Generalstabschef berichtet Putin über Testerfolg – Video

Das russische Militär hat einen Hyperschallflugkörper von Typ „Zirkon“ nach eigenen Angaben erstmals im Einsatz gegen ein Ziel auf See erfolgreich getestet. Der Flugkörper soll dabei die achtfache Schallgeschwindigkeit erreicht haben. Präsident Wladimir Putin spricht von einem Meilenstein.

Der Marschflugkörper sei am Dienstag vom Kriegsschiff „Admiral Gorschkow“ im Weißen Meer abgefeuert worden und habe ein Ziel in der Barentssee getroffen, berichtete Generalstabschef Waleri Gerassimow am Mittwoch während einer Videoschalte mit Präsident Wladimir Putin.

„Die Aufgabe wurde erfolgreich erfüllt. Das Ziel wurde direkt getroffen.“

In 4,5 Minuten habe Zirkon 450 Kilometer zurückgelegt. Die Spitzengeschwindigkeit habe dabei acht Mach (9500 km/h) betragen, die maximale Flughöhe 28 Kilometer, sagte Gerassimow. Mit der neuen Waffe solle nach der Beendigung aller Tests die russische Kriegsmarine ausgerüstet werden.

„Weltweit einzigartig“

Präsident Putin beglückwünschte allen Beteiligten zum Erfolg. Russische „Forscher, Konstrukteure und begabte Arbeiter und Militärspezialisten“ hätten eine Riesenarbeit geleistet, sagte er.

„Die Arbeit an Zirkon und der erfolgreiche Test sind nicht nur für die Streitkräfte, sondern auch für ganz Russland ein Meilenstein“, fügte der Kremlchef hinzu. Die Ausrüstung der Armee mit „weltweit einzigartigen Waffensystemen stellt die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates auf Dauer sicher.“

Zirkon soll spätestens 2021 bei der Kriegsmarine den Dienst antreten, so der Plan des Verteidigungsministeriums. In erster Linie sollen damit Atom-U-Boote, Fregatten und der Kreuzer „Admiral Nachimow“ ausgestattet werden.

Admiral Viktor Krawtschenko sagte in einem Gespräch mit Sputnik, dass die neue Waffe noch mindestens einmal getestet werden müsse. Für die Zulassung solcher Flugkörper seien normalerweise drei erfolgreiche Tests nötig, erklärte Krawtschenko, der von 1998 bis 2005 Stabschef der russischen Kriegsmarine war, am Mittwoch.

