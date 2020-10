Cross-Check: Warum der Kampfjet F-35 auf Dauer ein Pechvogel bleibt

Schäden am Rumpf, Kontrollverlust mitten im Flug und immer wieder Störungen in der Bordelektronik – das Pentagon hat wieder einmal Probleme am Kampfjet F-35 „Lightning“ erkannt. Besonders zu beanstanden ist ein Bordprogramm, das den Verschleiß wichtiger Teile überwacht.

Das amerikanische Verteidigungsministerium und der Hersteller der F-35 streiten sich seit einigen Monaten wieder. Mehr als 70 Millionen Dollar fordert das US-Militär von Lockheed Martin als Ausgleich für die fehlerhafte Software mit dem Namen „Electronic Equipment Logs“ (EEL). Das Programm soll Fehler in der Arbeit von Bordsystemen aufspüren und kontrollieren, ob und wie lange Teile der F-35 noch nutzbar sind. Das EEL ist im Grunde ein digitales Logbuch, das die komplette Geschichte der Flugzeugteile von der Installation bis zur Entsorgung dokumentiert. Angenommen wurde ursprünglich, diese Software würde zu mehr Wirtschaftlichkeit bei der Wartung der neuesten Kampfjets beitragen.

Bis kürzlich festgestellt wurde, dass das Programm fehlerhafte Angaben zu 15.000 Ersatzteilen lieferte, die die US Air Force erhalten hatte. Die Prüfung der Teile und die Erstellung elektronischer Kopien band erhebliche Zeit- und Finanzressourcen. Der Hersteller weist die Verantwortung von sich und wirft dem Militär vor, das Programm nicht richtig eingesetzt zu haben. Das Pentagon hält dagegen, das Problem sei viel größer: Die EEL-Software ist in das Diagnosesystem ALIS eingebettet und dieses habe von Anfang an, schon bei der STOL-Version F-35B, Schwierigkeiten bereitet. Dass es gelingen wird, den Fehler rasch zu beheben, ist zweifelhaft. Bis es soweit ist, rät das Pentagon seinen Militärs, das Problem irgendwie nach Kräften durch manuelle Eingaben auszugleichen.

Piloten in Lebensgefahr

Dies ist längst nicht das einzige Manko am fortschrittlichsten Kampfjet der US Air Force. Bis heute sind etliche Konstruktionsfehler an der F-35 nicht behoben – auch solche, die nach Angaben des Pentagons das Leben der Piloten gefährden und die Einsatztauglichkeit des amerikanischen Kampfjets in Zweifel ziehen.

Es sind so viele Probleme, dass sie inzwischen nach Kategorien eingeteilt und gezählt werden. Die dringendsten sind dreizehn: darunter Fälle von abruptem Druckanstieg im Cockpit, aufgrund dessen den Piloten mitten im Flug Druckverletzungen drohen. Die Flieger leiden plötzlich an starken Schmerzen in den Ohren und Nasennebenhöhlen. Mindestens zwei Fälle sind bisher bekannt, doch der Hersteller Lockheed Martin versichert, bald eine Lösung in Form einer überarbeiteten Kabine und Druckregelung anbieten zu können.

Damit nicht genug. Sorgen macht dem Pentagon auch die Instabilität der bordgestützten F-35-Version, die auftreten kann, wenn das Flugzeug in der Luft bestimmte Manöver fliegt, beispielweise Ausweichbewegungen bei Raketenbeschuss. Fliegt die F-35 mit einem Anstellwinkel von mehr als 20 Grad, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Kontrollverlusts. Die Maschine werde in solchen Fällen instabil und unberechenbar, berichten Piloten. Man vermutet Softwarefehler als Ursache. Eine Behebung muss schnellstmöglich erfolgen, bis dahin muss die F-35 weit unter ihrer Belastungsgrenze geflogen werden.

Die größten Probleme macht jedoch nach Einschätzung von Experten die bordgestützte Version F-35B – die mit der Fähigkeit, senkrecht zu starten und zu landen. Es kam häufig vor, dass das Hilfstriebwerk dieser Maschine bei Landungen im Sommer den Hitzebelastungen nicht standhielt und weniger Schub lieferte als für eine sichere Landung nötig war. Die Kampfpiloten mussten ihre Jets buchstäblich fallen lassen auf das Landedeck, was die Gefahr starker Rumpfschäden bis hin zu Explosionen in sich birgt.

Der Rumpf der F-35 ist ohnehin die größte Fehlkalkulation der „Lightning“-Ingenieure. Der „Blitz“ – so der Codename der F-35 im Deutschen – kann nicht lange über Schall fliegen, weil der Rumpf sonst auseinanderzubrechen droht. Hohe Belastungen führen dazu, dass an der F-35 Sensorantennen, Teile der Beplankung und des Leitwerks einfach abbrechen.

Diesen Mangel zu beheben, würde eine Neukonstruktion der kompletten Maschine erfordern und somit enorme Summen verschlingen. Das Pentagon lässt sich damit Zeit und rät den USAF-Piloten solange, Überschallflüge auf ein Minimum zu beschränken. Sprich: Die Piloten sind gezwungen, die Einsatztaktik mit der F-35 grundlegend umzustellen und auf den wichtigsten Zweck der Maschine – Abfangeinsätze bei Überschallgeschwindigkeiten – zu verzichten.

Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Mängelliste eines der teuersten Rüstungsprojekte der Militärgeschichte. Die Kosten des „Joint Strike Fighter“-Programms nähern sich der Marke von eineinhalb Billionen Dollar. Ein Großteil davon ist für die Wartung der Maschinen vorgesehen. Lockheed Martin hat geplant, rund 2.500 Exemplare für die US Air Force und die verbündeten Streitkräfte zu bauen. Die F-35 findet überall dort Abnehmer, wo die Vereinigten Staaten ihren Verbündeten keine andere Wahl lassen, als das halbgare Waffensystem zu beschaffen.