Militärparade in Nordkorea: Monsterrakete für den Westen

In Pjöngjang fand Ende vergangener Woche eine Militärparade zum 75. Jahrestag der Partei der Arbeit Nordkoreas statt. Dabei wurde der Welt zum ersten Mal seit zwei Jahren eine Langstreckenrakete präsentiert. Sputnik hat Experten gefragt, was Pjöngjang damit eigentlich sagen wollte und ob man diese Waffen wirklich ernst nehmen muss.

Bei der Parade, die in der Nacht zum Samstag stattfand, wurden ballistische Raketen gezeigt – zum ersten Mal seit dem Beginn der Treffen des Staatsoberhauptes Kim Jong-un mit ausländischen Politikern, insbesondere mit US-Präsident Donald Trump, im Jahr 2018. Westliche Experten und Medien haben eine der neuen Raketen bereits als „Monster“ bezeichnet, dessen Ziel sei, ein klares Signal an den Westen zu senden.

Zeichen an Südkorea und USA?

„Erstens enthielt der Auftritt Kim Jong-uns keine besondere ‚Botschaft‘ an den Süden und die USA. Manche Analysten werden wohl darauf verweisen, dass er im ersten Teil seiner Rede Menschen in der ganzen Welt unterstützte, seine Landsleute im Süden begrüßte und die Hoffnung äußerte, dass die Krise bald überwunden werde, so dass der Norden und der Süden wieder einander die Hand reichen könnten“, sagte Kim Dong-yup, Professor des Instituts für Probleme des Fernen Ostens bei der Kyungnam-Universität.

Der Politologe hob in erster Linie hervor, dass sich Kim Jong-un bei seinen Mitbürgern „für die ruhmreiche 75-jährige Geschichte unserer Partei“ bedankt habe. „Ich habe immer das Vertrauen – groß wie der Himmel und breit wie ein Meer – unseres Volkes genossen, konnte aber niemals mit demselben antworten, und dafür schäme ich mich“, sagte der nordkoreanische Staatschef. Auch kritisierte er sich selbst für „mangelhafte Anstrengungen und mangelnde Hingabe“.

„Man könnte nur Mitleid mit ihm haben“, sagte dazu der Professor: „Seine Stimme bebte immer wieder, und sein Gesichtsausdruck war so, als wäre er gerade dabei, zu weinen. Am Anfang war ich irritiert und habe mir diese Momente sogar mehrmals angeschaut, um mich zu überzeugen, dass ich mich nicht irrte.“

Kim Dong-yup zeigte sich überzeugt, dass Kim Jong-uns Rede und die Parade ziemlich zurückhaltend gewesen seien, was Signale an den Westen anging, und vor allem für das nordkoreanische Publikum bestimmt gewesen seien. Manche Experten vermuten, dass die Parade nicht umsonst in der Nacht durchgeführt wurde, denn so waren die neuesten Raketen nur im Allgemeinen und nicht in kleineren Details zu sehen. Zudem wollte Pjöngjang möglicherweise nicht Washington und Seoul provozieren.

Aber der Professor sieht das anders: „Wenn die Nordkoreaner ihre neuesten Waffen nicht zeigen wollten, dann hätten sie die Aufnahmen von der Parade nicht veröffentlichen sollen.“ Dabei habe Kim Dong-yup keine Merkmale gesehen, dass das Video von der Veranstaltung in Pjöngjang extra geschnitten worden wäre, und deshalb glaubt er nach seinen Worten nicht, dass die nordkoreanische Führung solche Motive hatte. „Was die Parade in der Nacht angeht, so ist das meines Erachtens kein Beweis für irgendwelche großen Hoffnungen oder für besondere ‚Botschaften‘. (…) Man wollte offenbar das eigene Publikum mit diesem spontanen politischen Ereignis beeindrucken. Auf solche Tricks greift man auch in Südkorea und auch in der ganzen Welt zurück.“

Was für Waffen wurden der Welt gezeigt?

Was die Rüstungen angeht, die die Welt bei der Parade in Pjöngjang hat sehen können, so waren das vor allem neueste Waffen verschiedener Typen. Experten haben beispielsweise 152-Millimeter-Selbstfahrlafetten und gleich fünf Typen von Raketenwerfern (122 Millimeter, 240 Millimeter, offenbar „übergroße“ Waffen mit zwei Reihen von je vier Geschossen sowie mit sechs und fünf Geschossen) bemerkt.

Früher hatte Nordkorea von „lenkbaren Großkaliber-Mehrfachraketensystemen“ und von „übergroßen Raketenwerfern“ geredet, ob das aber damit verbunden ist, dass bei Raketenstarts verschiedene Chassis und Startanlagen eingesetzt wurden, oder ob es sich einigen Experten zufolge um verschiedene Kaliber (400 und 600 Millimeter) handelt, ist vorerst unklar. Klarere Antworten auf diese Fragen werden möglicherweise Raketenexperten oder Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums geben.

Später erschienen im Zentrum Pjöngjangs Anti-Schiffs- und Luftabwehrraketen – und zwischendurch konnte das Publikum einesehen. Dabei stand darauf „Pukguksong-4A“ geschrieben, und sie wurde von nordkoreanischen Ansagern als „strategisches ballistisches Unterwasser-Geschoss“ bezeichnet. Äußerlich ähnelte sie der „Pukguksong-3“-Rakete (Durchmesser von 1,5 bis 1,6 Metern), die am 2. Oktober 2019 gestartet worden war. Die „vierte“ Rakete ist 1,8 bis 2 Meter groß. Wenn man bedenkt, dass die „Pukguksong“-Familie Feststofftriebwerke hat, hat der vergrößerte Durchmesser offenbar zu bedeuten, dass die Technologien zur Treibstofffestigung verbessert worden sind, so dass auch die Flugweite größer sein könnte. Nicht auszuschließen ist auch, dass die neue Rakete für ein neues U-Boot bestimmt sein könnte, das gerade entwickelt wird.

Natürlich wurde eine „Pukguksong-4“-Rakete noch nie gestartet, und deshalb kann man nicht sagen, ob das eine richtige Rakete oder lediglich eine Attrappe war. Außerdem könnte die Vergrößerung des Durchmessers der Feststoffrakete nicht nur von der Arbeit an einer U-Boot-Rakete zeugen, sondern auch von der Vervollkommnung der bodengestützten „Pukguksong-2“-Rakete. Also könnte es sich um die Entwicklung einer bodengestützten Feststoffrakete handeln, die die ballistische Flüssigrakete Hwasong-12 mit derselben Reichweite ersetzen könnte.

In der zweiten Hälfte der Parade wurden dem Publikum die nordkoreanischen Versionen von „Iskander“- und ATACMS-Raketen präsentiert, und später erschienen „Hwasong-12“- und „Hwasong-15“-Raketen auf dem Platz. Aus irgendwelchen Gründen fehlten „Hwasong-14“-Raketen auf Acht-Achsen-Chassis. Die „Hwasong-12“- und „Hwasong-15“-Raketen waren dieselben wie bei den Starts 2017, wie auch die Startanlagen: die 12er-Rakete war auf einem Sechs-Achsen- und die 15er-Rakete auf einem Neun-Achsen-Chassis montiert.

Extra für die USA wurde eine neue interkontinentale ballistische Rakete auf einem Elf-Achsen-Chassis gezeigt. Die Bilder müssen zwar noch zusätzlich analysiert werden, aber auf den ersten Blick war sie 24 oder 25 Meter groß und hatte einen größeren Durchmesser als früher. „Wenn man bedenkt, dass die Rakete nicht „Hwasong-16“ genannt wurde, sind aus meiner Sicht die Chancen ziemlich groß, dass das eine Attrappe war und dass die Rakete noch entwickelt wird“, so Professor Dong-yup. „Allerdings ist es durchaus möglich, dass sie der „Hwasong“-Familie angehört und einen flüssigen Brennstoff hat. Aber die erste Stufe des Triebwerks besteht nicht aus einem Cluster aus drei Motoren (die „Hwasong-15“-Rakete hatte zwei Motoren), sondern einem neuen, stärkeren Motor, für dessen Entwicklung Nordkorea im Dezember 2019 den Prüfstand in Tongchang eingesetzt hatte.“

„Manche Experten fokussieren sich darauf, dass die neue interkontinentale Rakete eine größere Reichweite hat, aber ich würde sagen, am wichtigsten sind nicht mehr die Reichweite, sondern der schwerere Sprengkopf und die Zuverlässigkeit. Schon die „Hwasong-15“-Rakete hatte eine Flugweite von 13.000 Kilometern, so dass sie das ganze US-Territorium auf dem Kontinent treffen könnte. Deshalb muss die Reichweite nicht mehr dringend aufgestockt werden“, so der Professor. „Dennoch denke ich angesichts des aktuellen Entwicklungsstandes der nordkoreanischen Technologien bei der Verkleinerung der Raketen und der Erleichterung der Sprengsätze nicht, dass es um die Entwicklung einer Rakete mit mehreren Sprengköpfen geht.“

Ende 2019 hatte Kim Jong-un im fünften Plenum des ZK der Partei der Arbeit angekündigt, dass die Welt „bald neue strategische Waffen sehen wird, die Nordkorea haben wird“, erinnerte Kim Dong-yup. Und indem jetzt die „Pukguksong-4“-Rakete und die neue interkontinentale ballistische Rakete auf einem Elf-Achsen-Chassis präsentiert wurden, könnte das bedeuten, dass Pjöngjang sein Wort gehalten hat.

Bluff oder doch nicht?

Yang Uk, der außerordentliche Professor der Magistratur für Business Administration und Strategien der nationalen Verteidigung bei der Hannam-Universität, tendiert dazu, dass die Nordkoreaner diese Waffen bereits entwickelt haben.

„Früher hatte Nordkorea öfter geblufft, wie das beispielsweise mit der „Hwasong-13“-Rakete der Fall war. Doch die am 10. Oktober gezeigte neue ballistische Rakete kann zwar noch nicht in die Bewaffnung eingeführt werden, zeigt aber mindestens, dass dort eine interkontinentale Rakete mit mehreren Sprengköpfen entwickelt wird.“

Im Vergleich zum „Hwasong-15“-Modell ist die neueste Rakete vier oder fünf Meter größer, wobei voraussichtlich die zweite Stufe vergrößert wurde, um den Düsenschub aufzustocken. Und die Vergrößerung des Teils, wo der Sprengkopf untergebracht wird, könnte entweder davon zeugen, dass dieser größer sein wird, oder davon, dass es dort mehrere Sprengköpfe geben wird, so der Experte Uk.

„Andererseits glaube ich trotz des offenbar vergrößerten Teils für mehrere Sprengköpfe nicht, dass der Mehrfach-Sprengkopf (MRV) schon fertig ist. Das war ein Zeichen, dass diese Arbeit geführt und bald abgeschlossen wird. Es ist aber noch nicht soweit, dass sich Kim Jong-un während der Teststarts fotografieren lassen würde“, ergänzte er.

Man sollte auch nicht vergessen, dass zwischen der ersten Präsentation der ersten „Hwasong“-Serie und dem praktischen Start einer solchen Rakete acht Jahre lagen.

Versuch, gegen die USA aufzuholen

Was die neue Version der „Pukguksong“-Rakete angeht, deren Name so viel wie „Polarstern“ bedeutet, so könnte das „ein leiser Versuch, die USA aufzuholen“, sein, weil sie genauso heißt wie die erste US-amerikanische ballistische Rakete für U-Boote – Polaris.

„Die Systeme sind zwar unterschiedlich, aber selbst äußerlich ähneln sie einander. Die Reichweite der zuvor gestarteten „Pukguksong-3“-Rakete war doppelt so groß wie bei dem Vorgängermodell. Deshalb strebt Nordkorea jetzt möglicherweise nach den Kennzahlen der ‚Poseidon‘-Rakete, der ‚Nachfolgerin‘ der ‚Polaris‘-Rakete“, so Professor Uk.

Das „Pukguksong-4“-Modell ist breiter im Vergleich zur dritten Modifikation, was damit verbunden sein könnte, dass sie mehr Brennstoff an Bord nehmen könnte, um die Reichweite der Rakete aufzustocken, wobei die Größe selbst limitiert ist, denn es könnte sich um Rakete für U-Boote handeln. „Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, dass die neue U-Boots-Rakete auch weiter Pukguksong-4 heißen wird, denn Pjöngjang richtet sich aus meiner Sicht nach den US-Raketen Trident-1 und Trident-2. Aber der Einsatz von fortgeschrittenen Raketen ohne Entwicklung von Atom-U-Booten wäre unmöglich. Deshalb wird Nordkorea in erster Linie neue U-Boote testen.“