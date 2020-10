Rekordflug: Russland schickt neue Crew auf schnellstem Weg zur ISS

Russland hat eine neue Crew zur Internationalen Raumstation ISS geschickt: Eine Sojus-Rakete hob am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Vom Start bis zum Andocken soll es diesmal nur drei Stunden dauern. So schnell hat bislang noch kein Mensch die ISS erreicht.