iPhone 12: Diese Funktion soll es nur in den USA geben

Die Geräte mit 5G-Funktion sind mit einer zusätzlichen Antenne ausgestattet, die sich auf der rechten Seite des Gehäuses befindet. Internationale Versionen des iPhone 12 haben dieses Teil nicht und können auf einer Millimeterwelle kein Signal empfangen.

Diebietet die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit, aber der Radius einer kompatiblen Basisstation ist viel kleiner und kann beispielsweise von einem Stadion oder einem Flughafen abgedeckt werden. Aber es lohnt sich - der CEO des amerikanischen Mobilfunkbetreibers Verizon Hans Vestberg sagte auf der iPhone 12-Präsentation, dass das Smartphonebieten könne.

Das iPhone 12 und das 12 Pro sind vom 23. Oktober an erhältlich, die beiden anderen erst im November. Die neuen Modelle iPhone 12 und iPhone 12 mini sind in fünf Farben erhältlich – Schwarz, Weiß, Rot, Grün und Blau. Die Gadgets der „Top“ Modelle – 12 Max Pro-Linie – sind in vier Farben erhältlich: Silber, Schwarz, Gold und Blau.

ekn/gs/sna