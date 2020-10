Die Navy – Technisch höchstens Mittelmaß

Überraschungsbesuche von Prüfungskommissionen sind bei der Navy eine vergleichsweise junge Erscheinung. Es ist noch nicht lange her, dass Mannschaften amerikanischer Kampfschiffe aus Inspektionsplänen ablesen konnten, wann die nächste Untersuchung ansteht. Entsprechend wurden Systeme vorsorglich geprüft und bei Bedarf instandgesetzt. Seit fünf Jahren aber melden sich die Prüfer nicht mehr an – seitdem schwillt bei der US-Marine das Problemregister an.

Die meisten Schwierigkeiten entstehen laut den fachtechnischen Prüfern im Maschinenraum der Navy-Schiffe: Immer wieder fallen Motoren aus und müssen von den Mannschaften auf hoher See behelfsmäßig instandgesetzt werden, wie die Inspektoren festgestellt haben. Demnach ist bei mehr als 30 Kampfschiffen die Effektivität der Triebwerke in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gesunken.

Nicht leicht haben es die Navy-Matrosen auch mit dem Gefechtsmanagementsystem Aegis. Zu den Aufgaben dieser Informations- und Führungssoftware gehört unter anderem die Luftverteidigung der Kampfschiffe. Auf einigen der Schiffe sind Störungen des Systems inzwischen Routine. Bewertet man den einwandfreien Zustand von Bordanlagen mit der Note 1, dann ist die Einsatztauglichkeit des seegestützten Aegis im Durchschnitt mit 0,75 anzugeben, allerhöchstens.

Ein Problem für sich sind bei der Navy die Assistenzsysteme für Starts und Landungen von Bordhubschraubern. Deren Nutzwert ist von 0,77 auf 0,68 gefallen und die Störungen hätten vielfach zu Katastrophen führen können. Erst im Oktober 2019 ist ein „Seahawk“-Hubschrauber auf dem Flugzeugträger „Ronald Reagan“ abgestürzt, weil die elektronischen Landeassistenten dem Piloten falsche Signale sendeten.

Ausmusterung wird verschoben

Gute Noten erhielt die Flotte von den Inspektoren für den technischen Zustand der Navigationssysteme, medizinischen Ausrüstung, Schiffs- und Luftabwehrwaffen. Gleichzeitig stellen die Prüfer fest: Die Zahl der Probleme wird weiter zunehmen, weil die Kampfschiffe intensiv genutzt werden und unvermeidbar altern.

„Alle Kreuzer der ‚Ticonderoga‘-Klasse stehen bald seit 35 Jahren im Dienst. Nicht viel jünger sind auch die ersten 27 Zerstörer ‚Arleigh Burke‘. Besonders schwierig gestaltet sich bei den älteren Schiffen die Wartung der Radare und die technische Instandhaltung der Triebwerke“, stellt das Fachportal „Defense News“ fest.

35 Jahre – das war bei der US-Marine bisher die Höchstgrenze für die Dienstdauer von Kreuzern und Zerstörern. Doch bereits vor zwei Jahren sprach die amerikanische Militärführung über eine Verlängerung der Dienstzeit auf 52 bzw. 50 Jahre. Auch die Ausmusterung von küstennahen Kampfschiffen – der Littoral Combat Ships – verzögert sich. Sie sollen 25 bis 35 Jahre im Dienst bleiben. Landungsschiffe werden gar erst mit 53 Jahren ausgemustert.

Je nach Schiff sollen dafür Risse im Rumpf abgedichtet, die Bordelektronik erneuert oder das Triebwerk ausgetauscht werden. Aber ob die lebensverlängernden Maßnahmen greifen? Das Zentrum für Strategie- und Haushaltsevaluation (Center for Strategic & Budgetary Assessments) der Navy sieht wenig Spielraum:

„Die Kreuzer und Zerstörer wurden ohne nennenswerte Modernisierungsreserven gebaut“, sagt ein Analyst. „Ein 50 Jahre altes Schiff der ‚Ticonderoga‘-Klasse mit genauso alten Waffensystemen wird seinen Aufgaben jedenfalls nicht so gerecht wie ein jüngeres Kampfschiff. Es ist viel Geld für die Modernisierung alter Kampfsysteme erforderlich. Anderenfalls werden die Schiffe zu schwimmenden Waffenkammern, die die Zielvorgaben für ihre Raketen von anderen, moderneren Plattformen erhalten müssen.“

Damit nicht genug: Schwierigkeiten hat die amerikanische Marine auch mit der Diensteinführung neuer Schiffstypen. Die Navy-Führung hat dieses Jahr über die Inspektion dreier neuer Schiffe berichtet: des Zerstörers „Paul Ignatius“, des Hubschrauberträgers „Tripoli“ und des Landungsschiffs „Portland“. Demnach sind die drei bei der Ingalls Shipbuilding gebauten Schiffe weder truppen- noch einsatzreif.

Beim Zerstörer wurden Probleme mit den Generatoren, den Steuerrudern, dem Gefechtsmanagement- und dem Aufklärungssystem festgestellt. Die Beanstandungen verringern nach Ansicht der Inspektoren den Kampfwert des Schiffes erheblich und stellen eine Gefahr für die Besatzung dar. Bei der „Tripoli“ stellten die Prüfer mehrere Antriebsdefekte fest. Bei der „Portland“: Mängel an den Generatoren, Radaren, an den Start- und Landesystemen sowie am Haupttriebwerk.

Aber auch das ist noch nicht alles. Bei dem teuersten jemals gebauten Kampfschiff: dem 13 Milliarden Dollar teuren Flugzeugträger „Gerald Ford“, bekommt die Navy die Mängel auch nicht in den Griff. Vor allem die Probleme mit den elektromagnetischen Fangseilen schwächen dessen Einsatzbereitschaft. Angekündigt war, die Fangseile würden 1600 Landungen aushalten. Tatsächlich waren sie nach zwei Dutzend Landungen defekt. Schwierigkeiten machen nebenher auch die Flugzeuglifts: von den elf vorhandenen funktionieren nur zwei.

Angesichts dieser Fülle von Problemen bleibt es offen, wie das Pentagon die Zahl der Navy-Schiffe in den kommenden Jahren auf 355 Einheiten und bis 2045 auf 500 Einheiten erhöhen will. Es könnte passieren, dass selbst das amerikanische Rüstungsbudget an dieser Zielvorgabe scheitert.