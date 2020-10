Nordkorea: Armata-Double und S-400-Imitat fallen bei Militärparade auf

Kampfpanzer wie der russische Armata, Radpanzer wie der amerikanische Stryker und Luftverteidigungssysteme wie das russische S-400 – bei der Militärparade in Nordkorea am vergangenen Samstag waren Technikneuheiten zu sehen, die sehr neugierig machen.

Es herrscht ein großes Fachsimpeln und Rätselraten: Was hat es mit dem neuen nordkoreanischen Kampfpanzer auf sich? Das Gerät sieht aus wie eine Mischung aus dem amerikanischen Abrams und dem russischen Armata. Der Turm mit einem 115-mm-Geschütz ist ein bemannter, die Wanne weist einen starken Frontalschutz auf. Vorhanden ist außerdem ein fernbedienbares Waffenmodul, unter anderem mit Panzerabwehrraketen. Unklar ist allerdings, ob es sich dabei um eine funktionsfähige Anlage oder nur um ein Mockup handelt. Dem Kommandanten steht ein Panoramavisier zur Verfügung. Möglich ist, dass dieses Muster als erster nordkoreanischer Kampfpanzer über ein Wärmebildgerät verfügt.

​Aufgefallen sind bei der Parade in Pjöngjang auch mobile Haubitzen auf 8x8-Fahrgestellen. Bisher sind diese Kampffahrzeuge nirgends zu sehen gewesen. Von der Form her erinnern sie stark an den amerikanischen Schützenpanzer Stryker. Als technische Basis dienen offenbar Truppentransporter M-2010, die wiederrum starke Ähnlichkeit mit dem russischen BTR-80A aufweisen. Um die Haubitze im Fahrzeugheck einzubauen, musste die Auslegung grundlegend verändert werden: Der Motor sitzt nun weiter vorne. Die Haubitze ist stärker gepanzert und im Unterschied zum Truppentransporter nicht schwimmfähig.

Fast wie das russische Flugabwehrsystem S-400 sieht das neue mobile Luftverteidigungssystem der nordkoreanischen Armee aus. Neben dem eigentlichen Raketenwerfer waren bei der Parade auch mobile Radaranlagen zu sehen. Unklar ist allerdings, ob das nordkoreanische System genauso wie das russische im Verbund mit externen Mehrfrequenzradaren arbeitet oder nur ein stationäres Radar benutzt wie das amerikanische Patriot-System. Auch zur Zielerfassungsanlage, zur Kadenz und zur Anzahl der Raketen, die das System synchron lenken kann, liegen keine Angaben vor.