Nano-Drohne für „Soldaten der Zukunft“ in Russland entwickelt

„Wir haben eine Nano-Drohne mit einem Gewicht von 180 Gramm konstruiert und gefertigt. Diese ist für die Lösung einer Reihe von Einsatzaufgaben und die Ausrüstung der 'Soldaten der Zukunft' geeignet“, hieß es in der Mitteilung des Pressedienstes.

Im Zuge der Tests seien die neuen Drohnen in der Lage gewesen, Trümmer, zerstörte Räume sowie Fenster und Türen von verschiedenen Gebäuden zu überwinden. Den Entwicklern zufolge können die Nano-Drohnen abgesehen von militärischen Aufgaben auch beim Schutz des Luftraums über Objekten von strategischer Bedeutung nützlich sein.

Das russische Verteidigungsministerium plant dabei, die Robotersysteme sowie Drohnen in die Kampfausrüstung „Ratnik“ der dritten Generation zu integrieren. Die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten an dieser Generation wurden bereits im Jahr 2017 abgeschlossen.

Die Entwicklung kleiner Drohnen war in den letzten Jahren einer der Haupttrends in dieser Branche. Man geht davon aus, dass solche Geräte in Zukunft sowohl allein als auch in „Schwärmen“ eingesetzt werden können, in denen Dutzende oder Hunderte von Drohnen vereint sind.

